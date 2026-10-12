Sara Zerrouti, primera persona invidente en obtener el grado de doctora en la UR con una tesis sobre Cristina Peri Rossi

LOGROÑO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Eva Sanz Arazuri, rectora de la Universidad de La Rioja, y Eduardo Fonseca Pedrero, vicerrector de Política Científica, acompañan este martes 13 de octubre a Sara Zerrouti Holguín, primera persona invidente que ha obtenido el grado de doctora por la Universidad de La Rioja, en la presentación de los resultados de su tesis doctoral.

Sara Zerrouti Holguín es graduada en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad de La Rioja y, actualmente, ejerce como profesora de Lengua y Literatura en Enseñanzas Medias en Logroño.

Su tesis doctoral, calificada con sobresaliente 'cum lude', propone una lectura queer de la obra poética de la autora uruguaya Cristina Peri Rossi (Montevideo -Uruguay- 1941), Premio Cervantes 2021.

La escritura de Cristina Peri Rossi, leída desde una perspectiva queer, ayuda a imaginar el futuro no como una promesa utópica, sino como un horizonte esperanzador en el que diferentes formas de deseo puedan encontrar su lugar sin quedar sometidas a una única norma, destaca en su tesis Sara Zerrouti Holguín.