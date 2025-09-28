Una sartén ocasiona un pequeño incendio en una vivienda en Calahorra sin que se produzcan más daños

LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una sartén ha ocasionado, en la mañana de hoy, un pequeño incendio en una vivienda de Calahorra sin que se hayan producido más daños, tal y como ha dado a conocer el SOS Rioja.

A las 06:42 horas de la mañana de hoy, domingo 28 de septiembre, un particular ha avisado al Centro de Emergencias de que salía humo de una vivienda en la calle Mayor 28 de Calahorra.

Desde el SOS Rioja se ha dado aviso a Policía Local y Guardia Civil y se han movilizado bomberos del CEIS y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras actuar, Bomberos indican que se han dejado una sartén en el fuego y se ha incendiado, pero no ha afectado a más enseres y se ha solucionado con ventilación.