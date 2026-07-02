SATSE advierte de que "La Rioja mantiene el cierre de camas en verano a pesar de la alta demanda"

Archivo - Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha advertido este jueves del cierre de más de 10.000 camas en los hospitales de las diferentes comunidades autónomas durante los meses de verano. Un "problema recurrente todos los años que empeora la atención, alarga aún más las esperas y sobrecarga al personal sanitario".

En La Rioja, el sindicato señala que "este año se han cerrado dos medios controles en el Hospital San Pedro (24 camas) y el resto en el Hospital Provincial, donde tradicionalmente nunca se han producido estos recortes".

"Nos llama la atención que se supriman camas de Geriatría, con todo lo que eso supone en una sociedad altamente envejecida", lamenta Patricia Mogena, secretaria autonómica de SATSE La Rioja. Un "efecto rebote, el del cierre de camas, que ya se está viendo en Urgencias donde ayer decenas de personas estaban a la espera de una cama para ser ingresadas".

El Sindicato incide en que "las personas que requieran un ingreso hospitalario tendrán que sufrir las perjudiciales consecuencias de contar con menos camas disponibles".

Una situación que se produce "porque los hospitales no cuentan con el personal sanitario suficiente para sustituir convenientemente a los profesionales que se van de vacaciones o causan baja por una enfermedad, accidente laboral o cualquier otra incidencia".

SATSE recalca que "las Consejerías de Sanidad recurren a la "salida fácil" de cerrar camas en lugar de realizar una planificación adecuada de las necesidades de personal en cualquier época del año".

"Las consecuencias de esta forma de gestionar la sanidad repercuten directamente en el paciente, sus familiares y también en el profesional que se ve aún más sobrepasado y sobrecargado de lo que suele ser habitual durante el resto del año", apunta.

SATSE ha recabado datos de casi todas las comunidades autónomas "a pesar de la opacidad y falta de transparencia de servicios de salud y gerencias que lleva a que no se cuente con la información de algunos hospitales".

RETRASOS Y CIERRES.

Otros problemas del verano son "la suspensión de consultas, pruebas e intervenciones quirúrgicas, la cuales se retrasan hasta que acaba el periodo estival, y el cierre de algunos centros de salud durante las tardes de verano en algunas autonomías".

"En las rebajas de verano, las personas obtienen un mismo producto con un menor coste, pero en sanidad ocurre lo contrario, el paciente recibe un peor producto y del abaratamiento del coste se beneficia la administración que ahorra dinero aunque sea a costa de la atención que se presta en los centros sanitarios", resaltan desde la organización sindical.

El Sindicato rechaza también el argumento esgrimido por las administraciones de que miles de personas se van de vacaciones y no requieren de atención en hospitales y centros de salud de en su autonomía, porque, "si unos se van, otros muchos vienen y pueden tener o surgirles cualquier problema de salud".

España aumenta, año tras año, la afluencia de visitantes, no solo en las zonas costeras sino en otros puntos de la geografía de nuestro país y, en todos los casos, se encuentran a menos profesionales sanitarios y una peor atención cuya responsabilidad solo es achacable a los/as responsables de los diferentes centros y gerencias, añade.

La organización sindical resalta, por último, que el verano sería una época propicia para reducir las listas de esperas, cada vez más graves y preocupantes en nuestro país, si se mantuviera razonablemente la actividad en quirófanos y consultas, algo que tampoco se hace durante estos meses del periodo estival, alargando, a veces dramáticamente, el diagnóstico y la resolución de los procesos de salud, concluye.