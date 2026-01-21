SATSE alerta de la falta de matronas en Atención Primaria: 3 vacantes y reducciones de jornada que no se cubren

Archivo - SATSE reclama la convocatoria de la OPE de cinco plazas prevista - SATSE - Archivo

LOGROÑO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha alertado hoy de la falta de matronas en Atención Primaria en La Rioja con tres vacantes y "reducciones de jornada que no se cubren", tal y como ha manifestado la secretaria autonómica de SATSE, Patricia Mogena.

En nota de prensa, SATSE ha advertido de que la falta de matronas en La Rioja se está convirtiendo ya en un problema estructural. "Y lo que es peor, sin visos de solución a corto y medio plazo", ha dicho Mogena.

Las vacantes y las reducciones de jornada sin cubrir, ha relatado, se traducen, "por ejemplo, en que una de las dos matronas de Calahorra tiene que acudir a Alfaro y lo mismo ocurre con La Guindalera y Labradores, donde hay una matrona para dos puestos".

Ha sumado que, a partir de febrero, está prevista la suspensión de la consulta de matrona en el Centro de Salud Sexual y Reproductiva, en horario de tarde, para atender a la población de Villamediana, Lardero y Alberite.

"Se quita de un sitio para poner en otro, esa es la realidad", ha lamentado denunciando una falta y vaivén de profesionales que se traduce "en una peor calidad asistencial para las usuarias y en una sobrecarga laboral y estrés añadido para los trabajadores que roza la precariedad".

SATSE solicita "urgentemente" la convocatoria de la OPE de cinco plazas prevista y el concurso de traslados de la categoría; que, "aunque no es la solución definitiva, puede paliar, algo, esta carencia".

Ha añadido que estas dos medidas deben de ir acompañadas de unas condiciones laborales "lo suficientemente atractivas" para captar y retener a estos profesionales.

"Es importante que los residentes elijan La Rioja para hacer la especialidad, pero si luego no se les ofrece buenos contratos o algo suculento de poco sirve", ha aseverado.