SATSE celebra el incremento del presupuesto para el personal sanitario

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LOGROÑO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE, valora de forma muy positiva el incremento del 6,5 por ciento en la partida presupuestaria destinada al personal sanitario anunciado por el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, en el Debate del Estado de la Región celebrado esta mañana.

A falta de concretar el destino final de estos 30 millones de euros más del Presupuesto regional, SATSE confía en que sirvan para mejorar las condiciones retributivas de enfermeros y fisioterapeutas, la ampliación de plantillas y la creación de nuevas plazas de empleo público.

En definitiva, "para conseguir que el SERIS sea un servicio atractivo para los profesionales y consigamos de una vez por todas retener el talento y ser más competitivos frente a las Comunidades de nuestro entorno", afirma Patricia Mogena, secretaria autonómica de SATSE La Rioja.

SATSE lleva tiempo reclamando algunas mejoras retributivas que entiende prioritarias, como la actualización del concepto de productividad fija o el aumento de la atención continuada (guardias, noches y festivos), sin olvidar otras cuestiones como considerar los sábados como festivos o el plus de peligrosidad. "Confiamos en que estos avances se hagan realidad en próximas reuniones y no se queden en un mero anuncio", concluye Mogena.