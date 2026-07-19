SATSE propone nuevas mejoras en las condiciones de trabajo del personal residente

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LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería SATSE ha realizado nuevas aportaciones al Real Decreto que regulará la situación de las enfermeras residentes (EIR) para que esta norma elaborada por el Ministerio de Sanidad incluya más mejoras en aspectos esenciales, como la jornada de trabajo, actividad formativa, reconocimiento retributivo y riesgos laborales.

La mejora de las condiciones de trabajo del personal residente es una de las líneas de actuación prioritarias de SATSE. Por ello, venía reclamando al Ministerio de Sanidad desde hace ya años, y especialmente desde que se inició la negociación del nuevo Estatuto Marco, la reforma del actual Real Decreto que regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

También hizo alegaciones iniciales en la fase de consulta pública del Real Decreto y ahora ha vuelto a realizar nuevas propuestas una vez que el departamento que dirige Mónica García ha abierto el periodo de audiencia e información pública.

En lo que respecta a la jornada de trabajo, y una vez que el proyecto de norma contempla ya que, entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, deberá mediar, como mínimo, un periodo de descanso continuo de 12 horas, SATSE demanda que las/os EIR disfruten de descanso el lunes en los casos de guardias con duración superior a 12 horas realizadas en sábado.

También al día siguiente de guardia superior a 12 horas realizada entre semana, procurándose que no se planifiquen horas de formación coincidentes con los periodos de descanso.

FORMACIÓN.

De otro lado, SATSE insiste en la necesidad de que, durante la jornada laboral, se asegure el cumplimiento íntegro de los programas formativos y que la forma en la que se ordene el tiempo de trabajo no perjudique su formación, proponiendo, además, que estas horas formativas se detallen de forma diferenciada y sean consideradas, en todo caso, como jornada ordinaria.

En materia retributiva, la organización sindical defiende que la cuantía del salario del personal residente sea equivalente a la asignada, en concepto de sueldo base, al personal estatutario de los servicios de salud en función del nivel MECES del título universitario exigido para el desempeño de su profesión, atendiendo, en el caso de los residentes, al reclamado para el ingreso en el correspondiente programa de formación.

Al respecto, recuerda que las futuras enfermeras especialistas, en determinados casos, sufren una reducción importante de ingresos al pasar de las retribuciones como enfermera estatutaria de un servicio de salud a otras como personal laboral residente que pueden llegar a suponer hasta casi el 50 por ciento menos. Por ello, demandó una actualización de su sueldo base y de sus complementos, sobre todo en el complemento de grado de formación y de formación continuada.

En cuanto a sus pagas extraordinarias, el Sindicato de Enfermería reclama que el importe de cada una de ellas sea, como mínimo, de una mensualidad del sueldo y del complemento de grado de formación, pero incorporando la media del complemento de atención continuada percibido en los seis meses anteriores.

REVISIÓN QUINQUENAL.

Asimismo, y como una nueva disposición adicional, SATSE propone que, en el plazo de cinco años desde la entrada en vigor del RD, el Gobierno, con la participación de las comunidades autónomas, lleve a cabo una evaluación de su impacto en la mejora de las condiciones de trabajo del personal residente.

Dicha evaluación incluirá, si procede, recomendaciones de mejora que podrán dar lugar a una nueva actualización de esta norma, todo ello con el fin de que no se vuelva a producir un periodo de 20 años sin que este Real Decreto sea revisado de nuevo.

Otras demandas realizadas desde el inicio del proceso de reforma del RD han incidido en cuestiones que tienen que ver con aspectos relativos a su formación, como, por ejemplo, que haya las suficientes garantías para que el personal residente pueda disfrutar de una tutoría real, efectiva e individualizada, así como una adecuada rendición de cuentas por parte del centro docente. Para ello, hay que respetar unas ratios adecuadas de personal docente/personal residente.

También ha solicitado que el tiempo destinado a ser residente sea considerado adecuadamente en todo tipo de procesos selectivos para la obtención de plaza fija o temporal, acceso a la investigación y a la carrera profesional.

Otra propuesta ha sido que el personal residente no reciba casi exclusivamente formación asistencial experiencial, es decir, trabajando en planta, quirófanos, urgencias..., algo que sucede de manera generalizada, sino que se respete y se cuente con el tiempo suficiente también para la formación teórica del futuro especialista.