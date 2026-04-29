SATSE reclama a Salud un plan de verano que evite una "peor atención, más esperas y el cierre de miles de camas"camas

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LOGROÑO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha lamentado que "en la mayoría de las comunidades autónomas, entre ellas La Rioja, aún no se ha planificado un plan de contratación de profesionales para los meses de verano que dimensione de manera adecuada las necesidades existentes y evite el cierre de miles de camas, una peor atención y el aumento de las listas de espera".

SATSE ha constatado que, "a escasas semanas del inicio de la temporada de verano, las diferentes consejerías de Sanidad vuelven a incurrir en el grave error que cometen todos los años de no planificar de manera adecuada las necesidades reales de profesionales para poder ofrecer una atención adecuada y digna a las cientos de miles de personas que enferman también durante el periodo estival o están a la espera de ser vistos en consulta o de someterse a una prueba o a una intervención quirúrgica".

El Sindicato reclama que todas las administraciones autonómicas desarrollen y ejecuten un plan de contratación a largo plazo que conlleve la realización de contratos con una duración de, al menos seis meses, siendo lo óptimo poder llegar a finales de año. De esta forma, además, se da respuesta a todos los permisos pendientes de disfrutar hasta el término de 2026.

"Debemos acabar con las contrataciones 'de urgencia' por el verano y adoptar un modelo de gestión estructural de los recursos humanos que anticipe y solucione problemas que son conocidos y recurrentes todos los años. Es injustificable que desde las administraciones se mantenga el argumento de que cubren las plazas 'sobre la marcha' en función de las necesidades que van surgiendo", apunta SATSE.

VACANTES

La organización sindical reclama que en todos los servicios de salud "se cubra la totalidad de vacantes que surgen en los meses de verano por vacaciones o situaciones de baja e incapacidad de parte de la plantilla, para no sobrecargar, aún más, al personal" que trabaja en esta época del año "y que ve cómo debe hacer frente, con la mitad de efectivos, a una presión asistencial que no disminuye y que, en muchos casos, aumenta", afirma.

Al respecto, el Sindicato advierte que las previsiones que manejan Gobierno y comunidades autónomas es que España volverá a vivir un verano "récord" en cuanto a la afluencia de turistas, dada la situación sufrida en otros países por la guerra EE. UU.-Irán, pero lo que no parecen prever ni tener en cuenta es que numerosas zonas de nuestro país se convertirán en un verdadero "polvorín" en materia sanitaria.

Otra consecuencia de la "falta de planificación" por parte de las administraciones autonómicas es que se genera una movilidad forzosa para los profesionales que no ven otra alternativa que dejar su hogar para irse a trabajar a cientos o miles de kilómetros si quieren estabilidad y unas condiciones dignas de trabajo.

Por último, el Sindicato recalca que "la falta de suficientes profesionales en verano conlleva un incremento de las listas de espera que, según los últimos datos dados a conocer por el Ministerio de Sanidad, han vuelto a ofrecer cifras muy graves y preocupantes, y que están muy alejadas de las conseguidas antes de la pandemia del Covid-19".