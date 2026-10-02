Saúl Olarte presenta 'Machine Tendency', proyecto premiado en la XLI Muestra de Arte Joven en La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) inaugura en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (Esdir) la exposición 'Machine Tendency', de Saúl Olarte, proyecto galardonado en la XLI Muestra de Arte Joven en La Rioja. La exposición podrá visitarse del 2 de octubre al 1 de noviembre, con entrada libre, en la sala de exposiciones de la Esdir, de martes a sábado, de 17,45 a 20,15 horas, y domingos y festivos, de 12,00 a 14,00 horas.

El director del IRJ, Juan Diego Alcaide, ha explicado que la "exposición combina lo visual con artes que domina Saúl, quien, pese a su juventud, es todo un experto en danza, en teatro y en performance". "La Muestra de Arte Joven lleva 41 años y tiene dos modalidades: una modalidad de presentación de obras en la que pueden concursar jóvenes de toda España y también internacionales; y luego tiene otra parte que va dedicada únicamente a jóvenes riojanos, que son los proyectos de profesionalización, y ahí es donde entra Saúl, que ha sido el galardonado del primero de ellos", ha detallado Alcaide.

Bajo la tutoría del fotógrafo riojano Jesús Rocandio, Olarte ha desarrollado durante un año una propuesta escénica que transita entre la danza, el teatro y la performance. La exposición permite acercarse a las distintas fases de este trabajo, desde los primeros ensayos hasta su resultado final, y conocer el proceso de investigación y experimentación que ha dado forma a 'Machine Tendency'.

El punto de partida de la creación es una pregunta: '¿Cuánto de humano queda en mí?'. A partir de ella, Olarte investiga cuestiones como el individualismo, la salud mental, el trabajo asalariado y los futuros distópicos, construyendo un universo en el que las fronteras entre las personas y las máquinas se vuelven cada vez más difusas.

La propuesta sitúa al público en una particular fiesta de trabajo protagonizada por un DJ cíborg transhumanista y seis bailarines-oficinistas, en un escenario donde las máquinas parecen adoptar una sensibilidad sobrehumana.

"Es un proyecto en el que llevo trabajando muchísimo tiempo. Nace de una imagen; la mayoría de piezas que creo nacen desde la imagen; nació desde la imagen de un cuerpo postranshumano, un cuerpo violentado por la violencia sistémica y el capital. Desde ahí, empezamos a desarrollar bastantes imágenes, coreografías, texto, trabajando con los bailarines, con la música... Es un proyecto muy especial que aúna un poco todo lo que sé y todo lo que he aprendido hasta ahora y espero que siga creciendo para verlo pronto en un teatro", ha expresado Olarte.

APOYO DEL IRJ

La muestra se enmarca en el apoyo del Instituto Riojano de la Juventud a los jóvenes creadores y en su impulso a proyectos que exploran nuevos lenguajes y miradas dentro de la creación contemporánea. En este caso, el reconocimiento obtenido en la Muestra de Arte Joven ha permitido a Olarte desarrollar durante un año una investigación que combina las artes escénicas y la performance y que ahora se presenta al público a través de una exposición centrada en su recorrido creativo.

Saúl Olarte (Albelda de Iregua, 2001) es licenciado en Interpretación por El Estudio de Actores de Madrid, ciudad en la que reside actualmente y donde ha continuado su formación artística. Su relación con las artes escénicas comenzó en La Rioja, en la escuela Dinámica Teatral y en la Academia López Infante, donde también ha ejercido como profesor.

Recientemente ha sido seleccionado para participar en el Taller Internacional de Dramaturgos Emergentes del Obrador d'estiu de la Sala Beckett, espacio de referencia en Cataluña para la nueva dramaturgia. Como actor y performer, ha participado en espectáculos en el Centro Dramático Nacional, el Teatro María Guerrero, los Teatros del Canal, Matadero y el Teatro de la Abadía, entre otros espacios de Madrid.

Como director, ha estrenado 'UNA HABITACIÓN AZUL o me pregunto cómo sería yacer aquí por siempre', en el Festival Actual; 'Ácidos', en el Teatro Lara, la Sala Gonzalo de Berceo y Espacio Guindalera; y 'Los caminos del deseo', en el festival Villarte. También ha presentado diferentes preludios de 'Machine Tendency' en el Festival de la Luz de Haro y Hybrid Art Fair.