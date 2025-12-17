La SD Logroñés estrena este domingo en Las Gaunas su primera "Peluchada Blanquirroja" a favor de Cruz Roja La Rioja - SD LOGROÑÉS

LOGROÑO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Deportiva Logroñés ha presentado la primera edición de la 'Peluchada Blanquirroja', una iniciativa solidaria que pone en marcha por primera vez y que tendrá lugar este domingo, 21 de diciembre, durante el partido SD Logroñés - UD Logroñés, correspondiente a la 16ª jornada liguera, que se disputará en el Estadio de Las Gaunas a las 17,00 horas.

La propuesta invita a la afición blanquirroja a vivir una imagen muy especial en Las Gaunas: una "lluvia de peluches" en el descanso del encuentro.

El objetivo es claro: donar los peluches a Cruz Roja en La Rioja para colaborar en su reparto navideño y contribuir a que ningún niño se quede sin un regalo estas fiestas.

Para participar, el club anima a los asistentes a acudir al estadio con un peluche nuevo.

Cuando se indique por megafonía en el descanso, los aficionados deberán lanzar el peluche al terreno de juego, donde será recogido por voluntarios y voluntarias de Cruz Roja en La Rioja, encargados de su selección y posterior distribución entre las familias.

Además, el club habilitará en las puertas de acceso al estadio distintos puntos de recogida de otros juguetes, con una condición: que sean juguetes nuevos y que no sean bélicos ni sexistas.

La SD Logroñés hace un llamamiento a su afición para sumarse a una acción que también busca implicar a los más pequeños en la solidaridad y la importancia de ayudar a los demás.

Del mismo modo, el club invita a la afición de la UD Logroñés a participar y colaborar en esta iniciativa solidaria a beneficio de Cruz Roja en La Rioja.

La SD Logroñés busca con esta acción colaborar con entidades sociales con impacto en la sociedad logroñesa y continuar haciéndolo en futuras temporadas. En esta ocasión, se ha elegido a Cruz Roja en La Rioja por su compromiso con la ciudad y su experiencia en proyectos solidarios.

INDICACIONES IMPORTANTES

Los peluches que se lancen al campo deben ser nuevos o encontrarse en perfecto estado. No deben medir más de 40 cm. ni contener partes duras o componentes electrónicos.

Los peluches más grandes o con estos componentes serán recogidos por voluntarios de Cruz Roja en los puntos habilitados en las puertas del campo.

Solo se podrán lanzar los peluches cuando se indique claramente por megafonía en el descanso del partido.

Los peluches y el resto de juguetes deben ser no sexistas, no bélicos y preferiblemente educativos o que fomenten valores positivos.

Evita traer peluches con mensajes violentos, discriminatorios o estereotipos.

Cruz Roja también recogerá juguetes en los puntos habilitados. Deben ser juguetes nuevos, no sexistas ni bélicos.

Nota: en la foto (de izquierda a derecha) Jesús Félix Espinosa, Presidente de la Sociedad Deportiva Logroñés y César Martínez Castaño, coordinador técnico autonómico de Cruz Roja Juventud.