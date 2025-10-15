El secretario general de Vox dice que "la corrupción del Partido Socialista quiere comprar el silencio de Ábalos"

El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, atiende a los medios frente al Palacio de Gobierno riojano, a 15 de octubre de 2025, en Logroño, La Rioja, (España). - JPEG - Europa Press

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado que el hecho de que el exministro y número 2 del PSOE, José Luis Ábalos, no haya declarado ante el Tribunal Supremo supone que "la corrupción del Partido Socialista quiere comprar el silencio de Ábalos".

Garriga se ha referido a este asunto en las declaraciones que ha ofrecido en Logroño, acompañado del portavoz y presidente de Vox en La Rioja, Ángel Alda. Ha indicado que "hoy hemos asistido a un nuevo capítulo en el desfile de la corrupción en el Tribunal Supremo".

"Hoy una vez el gobierno corrupto de Pedro Sánchez; un gobierno que parece ser se ha lucrado del dinero de los españoles, y que ha financiado a la familia del presidente, y ha financiado al Partido Socialista vemos que ha comprado el silencio del que fue número dos del Partido Socialista", ha añadido.

Ha indicado que "es curioso que hoy el señor Ábalos no haya querido declarar, seguramente porque esa corrupción del Partido Socialista quiere comprar su silencio para que no explique qué pasaba con la que parece más que evidente caja B del Partido Socialista, del reparto de dinero en efectivo del Partido Socialista".

Un dinero en efectivo que "repartía una señora, que hoy ha ratificado su declaración en la comisión de investigación y que nosotros vamos a llegar hasta el final porque queremos saber qué ha hecho el Partido Socialista con el dinero de los españoles".

Para Garriga, el PSOE "no sólo ha dedicado a financiarlo a la inmigración ilegal abandonando a los españoles, sino que mientras condenaba la ruina y a la miseria al conjunto de los españoles, robaba el dinero y se lo llevaba en efectivo".

Por ello, ha indicado que el resto de la oposición "parece estar dormida, pero nosotros vamos a seguir trabajando en la calle, en el Parlamento y en los Juzgados para que caiga cuanto antes el gobierno criminal y corrupto de Pedro Sánchez".

PIDE A LOS RIOJANOS QUE "ABANDONEN LA ESTAFA DEL PP Y EL PSOE"

Garriga ha querido felicitar el trabajo de Vox en La Rioja, que "los ha consolidado como la verdadera y única alternativa al bipartidismo, a las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista". "Una legislatura en la que hemos constatado que la mayoría absoluta del Partido Popular no sirve absolutamente para nada".

Ha añadido que ha sido un tiempo en el que "lo único que hemos visto es el intercambio de puestos en el gobierno entre miembros de un partido y de otro, es decir, donde antes estaban miembros del Partido Socialista, ahora están miembros del Partido Popular para perpetuar las mismas políticas que había impulsado el Partido Socialista".

Garriga ha asegurado que "hoy vemos como el Gobierno del Partido Popular de La Rioja sigue promocionando el fanatismo climático, sigue abandonando a los agricultores, al campo, sigue condenando a la sanidad a esas largas listas de espera, así como que se ve que la educación está por los suelos y cómo hoy los autónomos y los que quieren emprender siguen absolutamente abandonados, por no citar que seguimos sin tomar ninguna medida para abordar la emergencia demográfica".

Para el líder de la formación de Abascal su partido "ha demostrado en el Parlamento, en los ayuntamientos en los que estamos, que tenemos un proyecto alternativo a todas las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista". Por ello ha querido señalar a los riojanos que "abandonen la estafa permanente del Partido Socialista y del Partido Popular que dejen ya de creerse las mentiras que vierten unos y otros que dicen una cosa en campa electoral para hacer absolutamente la contraria cuando gobiernan".

En este punto, se ha referido a la situación de la inmigración, porque "últimamente el Partido Popular está muy nervioso en materia migratoria, ha decidido copiar literalmente, en algunos casos con algún error el programa electoral de Vox, pero, cuando llegamos aquí a La Rioja y vemos que un gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular ya está dispuesto a albergar a más de 100 menores extranjeros no acompañados y en boca de su portavoz del gobierno que van a impulsar un plan integral de acogida".

"Es decir, el Partido Popular dice una cosa en Barcelona, presenta un plan migratorio y en La Rioja dice que va a acoger a más de 100 menores", por lo que con ello se constata la "estafa del Partido Popular". Una formación que "ahora dice que va a combatir la inmigración ilegal creyendo que los españoles son tontos, si bien los españoles recuerdan quién fue el gobierno que impulsó la Ley de extranjería e impulsó el gran fraude del arraigo y recuerdan quién regularizó a miles y miles de personas en situación irregular".

Garriga, además, ha indicado que "los españoles recuerdan quiénes hace unos meses, en el Congreso de los Diputados, de la manita de Bildu y de Junts aprobaron la toma en consideración de la regularización masiva de inmigrantes en situación irregular". Ha apostillado que los españoles "son conscientes de que es el Partido Popular que gobierna con el Partido Socialista en Bruselas y que son los mismos que han rendido nuestras fronteras y que reparten el dinero a los españoles a ONGs que contribuyen con el tráfico de personas en situación irregular".

Por ello, ha querido reafirmar a Vox "en la voluntad de elegirnos en esa alternativa que merecen los españoles; en reafirmar el compromiso de que vamos a darle absolutamente la vuelta a todas las políticas que comparte el Partido Popular con el Partido Socialista y que en ningún lugar está escrito el tener que sufrir gobiernos que dicen una cosa en campaña electoral y que hacen absolutamente la contraria cuando gobiernan".