LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secreto será el eje central de la novena edición del festival de narrativas 'Cuéntalo', que se desarrollará en Logroño del 7 al 15 de noviembre. Una iniciativa de la que han informado el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, la concejala de Cultura, Rosa Fernández, y la responsable de actividades culturales, Yolanda Marín.

Han avanzado la nueva imagen del Festival, realizada por el ilustrador donostiarra, Mikel Casal, y que ha creado un personaje, a modo de agente infiltrado, que recorrerá las calles de la capital riojana para intentar descubri los secretos que esconden la ciudad y el festival.

Sainz ha destacado que esta nueva edición de Cuéntalo "significa volver a poner a nuestra ciudad durante unos días en el foco del panorama cultural a nivel nacional". "Supone ser nuevamente un referente entre los más reconocidos festivales literarios, al que muchos autores quieren venir o incluso repetir en cada una de las ediciones que acoge nuestra ciudad", ha añadido.

Por su parte, Rosa Fernández ha incidido en que Cuéntalo "tiene un público fiel y otro que año tras año vamos logrando afianzar y ampliar gracias a una programación que el propio Ministerio de Cultura reconoce como una excelente propuesta para promover la lectura".

Durante el transcurso de la presentación, que ha tenido lugar en el Centro de la Cultura del Rioja, se ha desvelado que el eje temático de esta novena edición va a ser el secreto. Un asunto que, como hilo conductor, ha resultado fuente de inspiración constante y que durante el Festival servirá para abordar las historias literarias de diferentes autores y autoras desde múltiples perspectivas.

El secreto, en sus múltiples interpretaciones, lo que se oculta en las relaciones sociales, familiares, de amistad o amor; lo prohibido, lo no dicho, las confesiones, los misterios y las revelaciones más inquietantes se convierten en materia narrativa capaz de desvelar tanto nuestras sombras como nuestras verdades más íntimas.

En su propuesta para Cuéntalo 2025, el ilustrador donostiarra Mikel Casal, distinguido con el Premio Euskadi de Ilustración en 2016 por Así es la dictadura y reconocido internacionalmente por su inconfundible estilo gráfico, presente en publicaciones como The Guardian, Diario El Universal, Sunday Times o Vanity Fair, ha creado para Cuéntalo 2025 una figura cargada de simbolismo: un personaje que remite al imaginario del investigador o del agente secreto.

Ataviado con gabardina y sombrero y provisto de una lupa y un libro, este enigmático personaje recorrerá las calles de Logroño bajo la vigilancia de innumerables miradas, en un juego que convierte a la ciudad en un espacio cargado de misterios. Cuéntalo invita así a lectores y paseantes a sumergirse en los secretos que la literatura y el propio Festival custodian en esta nueva edición.

EXPOSICIÓN CON EL TRABAJO MÁS PERSONAL DE MIKEL CASAL

En el encuentro con los medios también se ha presentado la exposición que se podrá visitar en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño y que formará parte del programa de Cuéntalo. Una muestra con ilustraciones realizadas por Mikel Casal en diferentes tamaños, formatos y materiales que permitirán hace un recorrido por todas las etapas de su trayectoria profesional.

Dibujante con una gran habilidad para crear caricaturas cargadas de una personalidad distintiva y moderna, Casal se considera un ilustrador ecléctico. Su trabajo ha acompañado artículos de prensa y de opinión en páginas de medios como El Correo, Mongolia y revistas de Argentina, Perú, Reino Unido, Hong Kong o Estados Unidos, crea portadas de libros, carteles, libros infantiles y está "especialmente satisfecho" del libro que ilustró en 2016, 'Así es la dictadura', por el que recibió el Premio Euskadi de Ilustración y que se ha traducido a más de 12 idiomas.

En la exposición que se podrá disfrutar en Logroño, Casal reservará un espacio para mostrar una parte de su "trabajo más personal e íntimo" con obras y piezas únicas e irrepetibles que crea en materiales como la madera y en las que refleja su iconografía más cercana.

EL MINISTERIO RECONOCE A CUÉNTALO COMO PROPUESTA CULTURAL

Nuevamente, el Festival de Narrativas Cuéntalo ha recibido una muy alta puntuación en la convocatoria para la Promoción de la Lectura y las Letras Españolas convocada por el Ministerio de Cultura, cuyo objetivo es fomentar y promover actividades y programas de difusión del libro, la lectura y de las letras españolas y promover la cultura común española. La puntuación recibida en 2025, que supone además una importante ayuda económica para la organización, sitúa un año más a Cuéntalo como una de las mejores propuestas culturales de España.