El sector de las conservas vegetales inicia mañana una huelga para lograr una mejora "sustancial" del convenio

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LOGROÑO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector de conservas vegetales arranca mañana, en toda España, una huelga para lograr una mejora "sustancial" de su convenio convocada por UGT-FICA y CCOO y que, en La Rioja, incluirá una concentración a las 12:00 horas en la Plaza de San Isidro de Autol.

En nota de prensa, los sindicatos convocantes han explicado que, tras la negativa patronal a negociar mejoras reales, las personas trabajadoras del sector afrontan esta huelga exigiendo un incremento salarial que de un impulso real en los salarios, así como una nueva clasificación profesional que ordene la situación.

Otro de los puntos "determinantes" radica, han explicado, en el complemento económico durante las situaciones de incapacidad temporal.

Además, exigen una reducción de jornada, el aumento y creación de pluses, la mejora en los permisos, medidas que garanticen el empleo estable y de calidad y el desarrollo efectivo de medidas sociales y de igualdad.

La jornada de huelga arrancará a primera hora de la mañana con piquetes informativos en los principales puntos productivos del sector en la comunidad y especialmente en Rioja Baja, donde se concentra la mayor parte de la actividad de Conservas Vegetales.

Posteriormente, UGT FICA y CCOO llaman a las personas trabajadoras a asistir a la convocatoria de concentración que tendrá lugar a las 12:00 horas en la Plaza de San Isidro de Autol.

Los días de huelga general previstos en el sector serán 25 de septiembre y 7 y 8 de octubre.

Los paros son de 24 horas cada día, iniciándose a las 00:00 y finalizando a las 24:00 horas. No obstante, en aquellos centros de trabajo en los cuales esté implantado un sistema de trabajo a turnos, el turno de noche iniciará el paro con la hora de arranque de su turno.