El sector de la imagen personal se concentra en Logroño para exigir la restitución de su IVA reducido

LOGROÑO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes del sector de la imagen personal se han concentrado está mañana, en la plaza del Ayuntamiento de Logroño, convocadas por la plataforma 'Creer en Nosotros' y ASIP Rioja, para exigir la restitución de su IVA reducido, según ha indicado la portavoz de la Plataforma y presidenta de la entidad, Vanesa González.

La concentración ha estado presidida por una pancarta de la Asociación del Sector de Imagen Personal (ASIP), que engloba entre otros a peluquerías, barberías y centros de estética. Además, las concentradas portaban carteles en las que la denominada 'Rebelión de las tijeras' pedía al Gobierno central del PSOE que se restituya ese IVA.

González ha recordado a los medios de comunicación que "se nos arrebató en su día el IVA reducido y ahora estamos pagando un impuesto de lujo que no deberíamos, porque somos un sector esencial". Ha señalado que ello se une "a los problemas que estamos teniendo por el alza energético, por la subida de cuotas de autónomos e incluso por el aumento del Salario Mínimo Interprofesional".

Todo ello, ha destacado la presidenta de ASIP está afectando a un sector que "ya venía agonizando porque hemos sufrido mucho por el COVID-19, en el que no hemos tenido ningún tipo de ayudas", por lo que "si nos restituyen este IVA podía ayudarnos un poco a solventar este problema".

De hecho, ha lamentado que "no solo no lo conseguimos sino que nos van poniendo más zancadillas", ya que "tenemos el apoyo de todos los partidos a excepción del PSOE, algo que es extraño porque ellos, en la oposición, en 2012, ya tenían iniciativas para restituir ese IVA, pero ahora que están en el Gobierno, y lo pueden llevar a cabo, no quieren", hasta el punto, ha lamentado "de vetar una votación en el Senado".

Ante está situación, González ha avanzado que "seguiremos haciendo protestas a nivel nacional todos los lunes", ya que ha citado que junto a la de Logroño se están haciendo otras hoy en Murcia o Alcoy, todo ello "para que se nos ayude, porque somos un sector que estamos teniendo una caída brutal de ingresos", y "si se nos sigue apretando vamos a ir desapareciendo".

Ha indicado que, además, "cada vez somos más autónomos, y se contrata menos porque realmente no nos llega". En La Rioja, ha indicado que puede haber unos 400 negocios, con unos 8.000 trabajadores - si bien "han podido bajar un 30 por ciento durante la pandemia"-, de los que aproximadamente el 70 por ciento son autónomos.