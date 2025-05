El sector de Jardinería se concentra para reclamar el desbloqueo del convenio y recuperar poder adquisitivo

LOGROÑO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El sector de Jardinería, a convocatoria de CCOO Hábitat y de UGT-FeSMC de La Rioja, se ha concentrado este jueves en Logroño para reclamar el desbloqueo del convenio colectivo para un sector "olvidado", para el que solicitan, como principal reivindicación, la recuperación "poco a poco" de un poder adquisitivo que denuncian "perdido", en torno a un 10%, desde la pandemia.

Durante la concentración, que se ha desarrollado frente a la sede de la Delegación del Gobierno en La Rioja, el secretario general de CCOO Hábitat de La Rioja, Javier García Carlos, ha incidido en que "nos concentramos hoy aquí en coordinación con todas las capitales de España porque tenemos bloqueado el convenio de jardinería estatal", un sector, ha reordado, "considerado esencial en pandemia".

Sin embargo, ha añadido, desde entonces "se ha perdido un 10% de salarios, de poder adquisitivo, y si nos retrotraemos hasta la anterior crisis -en referencia a la de 2008- llevamos perdido un 20% de poder adquisitivo". "Un retroceso inadmisible e inviable para los elevados costes de vida y vivienda en La Rioja".

El responsable sindical ha apuntado que "la patronal se escuda en la Ley de Desindexación, por la que los ayuntamientos y los Gobiernos no suben los IPCs, pero es que los gobiernos y los ayuntamientos se escudan en la misma Ley de Desindexación para no subir ni los IPCs ni los salarios ni nada". Una situación ante la que ha dicho que "hoy es el punto de partida que vamos a tener de movilizaciones, esto va a ir 'in crescendo'".

"Pedimos a la patronal que recapacite. Pedimos a los Gobiernos que recapaciten, que nos sentemos todos a negociar ya que las ganancias que tenemos ahora en las empresas superan el 16% de media y ellos dicen que tienen pérdidas. Tenemos dos opciones: o nos sentamos a negociar con un convenio en condiciones a la calidad de vida que tenemos ahora, o nos vamos a conflicto seguro", ha advertido García.

Ha recordado que "el convenio acabó el 31 de diciembre del 2024, estamos ahora en esta negociación", pero ha señalado que "el problema es que nos están ofreciendo subidas irrisorias", con propuestas de subida de un 1 o un 1,5% cada año durante cuatro años como mucho, cuando estamos diciendo que hemos perdido un 10% en estos años".

A ello ha sumado que "si queremos que se suba un medio punto más o un porcentaje irrisorio tiene que ir ligado al absentismo, que no es tal, es que cada vez tienen más carga de trabajo y ese absentismo se llaman enfermedades profesionales, se llaman accidentes laborales, no podemos permitir eso".

Una vez que se han iniciado las movilizaciones, García ha señalado que "el siguiente paso es que se va a citar a la patronal, si no se mueven, pues posiblemente esto pues pueda acabar en huelgas, paralizaciones, posiblemente tengamos un verano, como se suele decir, bastante caliente".

"Nosotros estamos pidiendo que se suba, se vaya recuperando ese 10 por ciento poco a poco. Tenemos ahora mismo un IPC en el 2,4%. Si cada año metemos un punto más o un punto y medio más, y nos vamos al 3 y medio o 4%, entendemos que a lo largo de 4 ó 5 años, vamos a ir recuperando no en la totalidad, sino en gran parte ese poder adquisitivo perdido", ha explicado.

Y ha insistido en que "el mayor enroque que tenemos es en los salarios, que están rondando el SMI, no podemos permitir que la parte frágil salarial que tienen los trabajadores no se suba", de manera que, "una vez que cerremos esto, veremos ya otros puntos que son menos importantes".

Por su parte, el responsable de Jardinería de UGT, Pablo Aragonés, ha subrayado igualmente que "la patronal se ha cerrado en banda, no nos deja más opciones que movilización, porque llevamos muchos años perdiendo poder adquisitivo".

"Es un sector que durante pandemia estuvo en esenciales, junto con limpieza, y ahora que ya ha pasado todo el problema, somos otra vez un sector que, según los empresarios, no aporta nada", ha criticado el dirigente sindical.

En este sentido, Aragonés ha añadido que "lo que pedimos, aparte del nivel de equiparación de salario con el IPC, es también mayor estabilidad en el empleo -sobre todo relacionado, ha dicho, con la subrogación-, mayor formación, y un poquito de respeto que los empresarios no nos tienen, porque somos un sector que no contamos para nada".