Sector riojano Educación Infantil privada se suma a llamada de unidad empresarial en toda España ante anuncios Gobierno

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LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las principales organizaciones empresariales de la enseñanza privada de 0-3 años en España quieren trasladar de manera conjunta su profunda preocupación ante las medidas anunciadas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en relación con la reducción de ratios en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años).

La Asociación de Centros de Educación Infantil de Primer Ciclo de La Rioja, integrada en la FER, se suma tanto a la preocupación por las reformas, que ponen en riesgo la viabilidad de sus centros, como la llamada a la unidad de todo el sector.

Las patronales alertan de que una reforma de este alcance, especialmente si se aplicara de forma asimétrica o sin un sistema adecuado de financiación pública, podría comprometer gravemente la viabilidad de miles de centros educativos, poniendo en riesgo la continuidad de una red que resulta esencial para garantizar la cobertura educativa en esta etapa.

De acuerdo con los datos oficiales del propio sistema educativo, en España existen miles de centros privados de Educación Infantil cuya sostenibilidad depende directamente del marco regulatorio en materia de ratios, estructura de costes y financiación.

Una modificación de estas condiciones podría provocar el cierre de más de 5.000 centros privados, la pérdida de alrededor de 60.000 puestos de trabajo y dejar sin plaza a cerca de 224.0000 alumnos.

Por otro lado, el impacto de una medida de estas características no se limitaría al sector privado.

Las organizaciones destacan que el sistema público no dispone actualmente de capacidad suficiente para absorber la demanda atendida por el sector privado, lo que podría generar situaciones de colapso en el acceso a la escolarización de 0 a 3 años y afectar de manera directa a la conciliación familiar y laboral de miles de hogares.

Asimismo, las organizaciones patronales, incluida la de La Rioja subrayan que resulta imprescindible que cualquier reforma estructural del sistema educativo se aborde desde el diálogo con todos los agentes implicados.

En este sentido, consideran fundamental que las organizaciones empresariales y sindicales, como representantes legítimos de los titulares de los centros educativos y sus trabajadores, participen desde el inicio en los procesos de negociación.

Del mismo modo, las patronales educativas hacen un llamamiento al conjunto de organizaciones empresariales del ámbito educativo privado de toda España para que se sumen a esta iniciativa y refuercen una posición común basada en la colaboración, la responsabilidad y la defensa del interés general del sistema educativo.

El sector riojano, como el resto, considera que solo desde la unidad, el diálogo constructivo y la participación activa de todos sus representantes será posible avanzar hacia reformas que mejoren la calidad educativa sin poner en riesgo el equilibrio del sistema ni la diversidad de la oferta.

Las organizaciones reiteran su compromiso con la mejora continua de la educación y con el servicio que prestan diariamente a cientos de miles de familias en todo el país.

Y, por último, confían en que el Ministerio atienda esta solicitud para abrir, con la máxima urgencia, un espacio de diálogo y trabajo conjunto basado en la transparencia, la corresponsabilidad y el consenso.