La Seguridad Social abona 76.255 pensiones en La Rioja en la nómina de junio, mes que incluye la paga extraordinaria

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LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha abonado en junio un total de 76.255 pensiones a 69.069 personas en La Rioja, mes en el que también se abona la paga extraordinaria al conjunto de pensionistas de la Seguridad Social. Del total de pensionistas, 33.580 son mujeres y 35.488 son hombres.

Un total de 76.116 pensiones reciben el doble abono este mes, salvo aquellas que perciben las pagas extraordinarias prorrateadas en las 12 nóminas mensuales o las que no se generaron antes del 1 de enero, que reciben únicamente la parte proporcional.

PENSIONES MEDIAS

La pensión media del sistema alcanza en La Rioja los 1.369,30 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,64% respecto al mismo mes del año anterior. Este dato incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares). La media de la paga extraordinaria asciende a 1.330,47 euros en la Comunidad autónoma. En cuanto a la pensión media de jubilación, que perciben 52.788 personas en la Rioja, se sitúa en 1.520,34 euros mensuales y su paga extra alcanza una media de 1.500,61 euros.

Por su parte, la pensión media de viudedad es de 963,81 euros mensuales, mientras que la paga extraordinaria en esta modalidad es de 939,54 euros. En junio, 1.574.146 pensiones incluyen el complemento para la reducción de la brecha de género en La Rioja y el importe medio de este complemento es de 73 euros mensuales.