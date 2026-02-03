La Seguridad Social registra en enero un aumento de 2.649 afiliados en La Rioja respecto a un año antes

LOGROÑO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El mercado laboral crece en más de 2.640 afiliados a la Seguridad Social en los últimos doce meses en La Rioja, en concreto, 2.649 afiliados en la serie original, hasta un total de 140.965.

En comparación con diciembre, se ha marcado un incremento de 693 afiliados, a pesar de que enero es un mes tradicionalmente negativo en el mercado laboral. En concreto, ha aumentado en 693 afiliados en La Roja.

El número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social en la comunidad autónoma continúa en cifras históricamente altas para un mes de enero, con 68.580. Son 1.470 ocupadas más que hace un año, pero 172 menos con respecto a diciembre de 2025.

En cuando a los varones afiliados a la Seguridad Social, con un total de 72.385 en La Rioja al finalizar el pasado enero, el incremento se ha producido tanto con respecto a hace un año -71.206 afiliados varones en enero de 2025- como en diciembre del año pasado -71.570-.

En cuanto a los afiliados procedentes de fuera del país, la cifra de trabajadores extranjeros se mantiene en máximos en este mes y se sitúa en 3.038.158 en España, 21.327 de ellos en La Rioja.

Por otro lado, el número de trabajadores autónomos se sitúa en 24.250 en La Rioja (RETA y SETA), con 198 menos que hace un año en esta comunidad autónoma.