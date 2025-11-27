Una selección de las obras de Rafa Pérez hasta el 3 de mayo en el Museo de La Rioja - EUROPA PRESS

Una selección de las obras del Galardón de las Artes y la Cultura de La Rioja 2024, el ceramista, escultor y pintor -también poeta-, Rafa Pérez, se puede disfrutar, hasta el 3 de mayo, en el Museo de La Rioja, bajo el título 'Barro, fuego y alma'. Se trata de trabajos del artista jarrero que se encuentran de forma permanente, desde diciembre del año pasado, en el Museo del Torreón de Haro -ahora en obras-, y que ahora se podrán disfrutar en Logroño.

El propio artista ha acudido a la presentación de la muestra en la capital riojana, en la que ha estado acompañado del consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor. Éste último ha destacado que "mientras trabajamos en una exposición mayor; una exposición antológica como corresponde a un Galardón, hemos podido explorar el mundo creativo de Rafa Pérez en una exposición pequeña, previa, en el Museo del Torreón de Haro, que es la sección de arte contemporáneo del Museo de La Rioja, y ahora tenemos la suerte de seguir explorando ese pequeño gran mundo de la creación, acercándonos más a sus procesos creativos y al espacio íntimo donde surgen todas las cosas".

De hecho, ha destacado que se ha realizado una reproducción a pequeña escala del propio estudio del artista para "reflejar ese mundo de pequeñas referencias personales que inspiran, que acompañan y que de alguna forma también protege". Todo ello, porque ha explicado el consejero "el artista cuando está en ese momento creativo también necesita sentirse a gusto, protegido por sus pequeños fetiches, por sus referencias, por esas cosas que conforman un orden particular y que acompañan el proceso".

Pérez Pastor ha puesto en valor "el lujo de contar para La Rioja con un artista con carrera, con proyección y con discurso, como es Rafa Pérez".

El artista ha señalado que "la cerámica es un arte diferente, porque es una disciplina que permite lo que a mí más me interesa en el arte, que es la sorpresa; no me gusta hacer bocetos, nunca hago bocetos, y por con la cerámica surge la sorpresa cuando lo metes en el horno y ves que el fuego hace su uso".

Destaca en la obra de Pérez la ausencia de títulos, algo que explica en que "lo único que busco es la belleza, y que el espectador se asombre como el pescador cuando está pescando, y no sabe lo que ha cogido". Además, ha añadido que "siempre estoy experimentando en materiales, y ahora pinto sobre madera; y es que cada tres o cuatro meses voy cambiando de técnica y de material, porque es algo que me divierte, porque no he dejado de jugar nunca".

En muestra del Museo riojano se puede apreciar la variedad de las obras del artista jarrero, compuestas de pigmentos, barro refractario, porcelana y pastas cerámicas que frecuentemente son de creación propia. Unas materias que emplea en dibujos y pinturas a modo de soporte o de collage pero, sobre todo, en esculturas que se expanden hasta que el fuego y el ojo del artista deciden que la obra está finalizada. Unas obras tridimensionales que huyen de las formas cerámicas tradicionales, y de su uso doméstico y decorativo, para componer alternativas genuinamente expresivas.