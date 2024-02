Seleccionados los tres proyectos que pasan a la fase definitiva para actuar en la antigua estación de autobuses

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jurado del concurso de ideas para la antigua estación de autobuses de Logroño se ha reunido esta tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento para valorar los proyectos presentados y seleccionar las tres propuestas que pasarán a la segunda y definitiva fase del concurso.

El concurso público de ideas lanzado por el Ayuntamiento de Logroño a finales de 2023 ha contado con una notable participación: 19 propuestas, de entre las que el jurado ha seleccionado tres para pasar a la segunda fase del concurso. Se trata de las propuestas presentadas bajo los lemas 'Espacio Dársenas', 'Loading' y 'Urbis'. También se ha concedido una mención especial a la idea presentada con el lema 'Estación Cultural 360'.

Los autores de las tres propuestas seleccionadas ('Espacio Dársenas', 'Loading' y 'Urbis') contarán con 45 días naturales (una vez hecho público el fallo) para desarrollar las ideas en mayor profundidad y detalle técnico.

El jurado volverá a valorarlas (cuenta con un plazo máximo para emitir su fallo de un mes a partir de la fecha de finalización del plazo para presentar las ideas detalladas) y elegirá la propuesta ganadora del concurso, que obtendrá un premio de 15.125 euros. El jurado podrá otorgar dos accésit, correspondientes a las ideas no ganadoras de esta segunda fase, de 5.203 euros.

El Ayuntamiento podrá optar posteriormente por contratar a los autores de la propuesta ganadora del concurso para la redacción del proyecto de ejecución y dirección de las obras.

Los criterios de valoración de las distintas ideas presentadas al concurso son los siguientes: calidad arquitectónica de la propuesta (hasta 30 puntos), adecuación funcional (hasta 30 puntos), criterios de sostenibilidad, eficacia energética y criterios ambientales (hasta 20 puntos), adecuación a la normativa del PGM, al CTE y de accesibilidad universal (hasta 10 puntos) y viabilidad técnica y económica de la propuesta (hasta 10 puntos).

"Continuamos avanzando de acuerdo a los plazos previstos para impulsar este nuevo espacio de proximidad, polivalente e intergeneracional en pleno centro de la ciudad", ha señalado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, quien ha elogiado el prestigio del jurado para este concurso, además de subrayar el "éxito de la convocatoria" de este concurso.

El alcalde ha recordado que el proyecto para la antigua estación de autobuses cuenta con una inversión prevista de tres millones de euros, de los que 2,6 millones serán financiados por la Unión Europea y 400.000 los aportará el Ayuntamiento de Logroño.

"Queremos que ese edificio sea sobre todo una oportunidad de dinamización, de vida, un punto de encuentro que combine los diferentes usos y que preserve los valores patrimoniales, artísticos y emocionales que ese edificio tiene", ha concluido Escobar.

INTEGRANTES DEL JURADO

El jurado de este concurso de ideas está presidido por el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y como vicepresidente del mismo actúa el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja, Ángel Carrero.

Los vocales del jurado son:

-Fuensanta Nieto, arquitecta de prestigio invitada a formar parte de este proceso de selección. Ha desarrollado proyectos tan importantes como la ampliación del Museo de San Telmo (San Sebastián); el Museo Nacional de Escultura-Colegio de San Gregorio de Valladolid; el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (Córdoba); o la ampliación del Museo de Arte de Moritzburg, en Halle (Alemania).

-Sigfrido Herráez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en representación del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

-Jesús González Menorca, director general de Arquitectura, Regeneración Urbana y Vivienda del Ayuntamiento de Logroño, Jesús González Menorca.

-Irene Fernández, en representación de la Fundación del Colegio de Arquitectos de La Rioja y Concéntrico.

-Saturnino Álvarez, presidente de la Unión de Pensionistas UDP.

- Jesús Esteban, en representación del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Logroño.

Actúa como secretario del jurado, sin derecho a voto, el director general de Alcaldía, Bernabé Palacín.

"Me gustaría que hubiera más concursos como este, quiero felicitaros. Estamos más acostumbrados a concursos de nueva planta, de obra nueva, en los que podemos empezar a pensar de cero. Tocar solamente una parte del edificio y que eso vaya a mejorar no solamente la vida de quienes allí viven ahora mismo, los residentes de las viviendas, sino también de todo el resto de la ciudad, me parece fundamental", ha destacado Fuensanta Nieto.

Por su parte, Sigfrido Herráez ha dado la enhorabuena al Ayuntamiento de Logroño "porque habéis optado por la solución ideal de concurso, el concurso en dos fases. Es óptimo que sea así, no ocurre en general en España y ha sido valiente, innovador y muy importante para el Ayuntamiento y para los ciudadanos de Logroño". "El objeto social de la arquitectura se ve en estos momentos en los que de verdad servimos a los ciudadanos haciendo esos espacios más atractivos, más agradables", ha añadido.