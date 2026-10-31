El vicerrector de Política Científica, Eduardo Fonseca, junto a los codirectores de la VII Semana de la Ciencia, Beatriz Robredo y Jorge Lorenzo - UR

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bajo el lema 'La ciencia en la música y otras artes', la Semana de la Ciencia y la Innovación traerá conferencias, talleres y un espectáculo de Big Van Ciencia del 7 al 14 de noviembre.

Las actividades tendrán lugar en el campus de la Universidad de La Rioja y la Casa de las Ciencias de Logroño. La programación completa, así como la reserva de entradas para las actividades que lo requieran, puede consultarse en la web www.unirioja.es.

Esta séptima edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación está promovida por el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja, en colaboración en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Sus coordinadores son los investigadores de la UR Beatriz Robredo Valgañón, Jorge Lorenzo Lacruz y Ángel Alberto Magreñán Ruiz.

Incluirá conferencias, talleres, exposiciones y un espectáculo de Big Van Ciencia, así como conciertos y demostraciones protagonizadas por artistas como los ceramistas Toño Naharro y Tamara Mendaza, músicos del Conservatorio 'Eliseo Pinedo', la Coral H2VOZ, diversos DJs riojanos como IGNACIOGLERA o DJ NOEX y los grupos Young Cigar Smokers y KATR3S & FLAQUITO APACHE (DELEXTRARRADIO), entre otros.

CIENCIA Y CREACIÓN ARTÍSTICA

La Semana de la Ciencia busca en esta edición romper una frontera habitual, la que separa la ciencia de las artes. La propuesta parte de una idea sencilla la ciencia no es ajena a la creación artística, sino que está presente en ella desde el origen, en el sonido de un instrumento, en la forma y los materiales de una escultura, en los pigmentos de una pintura o en las matemáticas que ordenan una composición.

Esta idea se plasmará en un amplio programa de actividades cuyo objetivo es que el público descubra la ciencia a partir de algo que ya conoce y disfruta, y que el acercamiento resulte natural y accesible para adultos, niños y adolescentes.

LA CIENCIA EN LA MÚSICA

La música es el eje de la programación. La charla didáctica de Paloma Pérez Castillo (profesora de la UR) y el concierto del Conservatorio Profesional de Música 'Eliseo Pinedo' se celebrarán el lunes 9 de noviembre, de 1830 a 2000 horas, en el Edificio Vives.

El martes 10, en el edificio Quintiliano, tendrán lugar la charla y concierto de Young Cigar Smokers, de 1800 a 1845 horas, y el espectáculo de 'Monólogos científicos' de Big Van Ciencia, de 1900 a 2000 horas. Mostrarán la ciencia en el escenario, desde el humor científico hasta el diálogo con el grupo antes de tocar.

La coral H2VOZ, el viernes 13, de 1930 a 2030 horas, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano, pondrá el sonido en primer plano. El jueves 12, por la tarde, en el mismo Edificio Quintiliano, una charla-coloquio, un taller y una sesión de DJs riojanos llevarán la conversación a la ciencia que hay detrás de la música electrónica.

LA CIENCIA EN LA ESCULTURA Y LA CERÁMICA

La escultura cerámica tendrá su espacio en las charlas-taller de los artistas riojanos Tamara Mendaza y Toño Naharro, el lunes 9, de 1600 a 1700 horas y de 1700 a 1800 horas, respectivamente, en el Edificio de Filología. Protagonizarán sendas demostraciones de 'Arte en vivo', resaltando la ciencia que hay detrás de su creación.

LA CIENCIA EN EL DISEÑO

La Escuela de Diseño de La Rioja (ESDIR) también participará con eventos, como clases o charlas, que se celebrarán en la propia Escuela.

LA CIENCIA EN LA PINTURA Y EL ARTE URBANO

La pintura centrará las actividades relacionadas con la ciencia de la conservación. Una charla impartida por Cristina Ruiz Martín (conservadora y restauradora del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México) sobre ciencia y restauración, el jueves 12, a las 1300 horas, en el Edificio Vives, mostrará cómo el conocimiento científico permite estudiar, conservar y restaurar obras.

El arte urbano, por su parte, se abordará en la charla-taller del viernes 13, de 1830 a 2030 horas, en el CCT, con un concierto de KATR3S & FLAQUITO APACHE (DELEXTRARRADIO) mientras, el artista Chavolar realizará una creación artística sobre lienzo en la que hablará sobre la ciencia de los materiales y de las técnicas que se usan en la calle.

MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN RIOJANA

Los vídeos del I Concurso '¿Qué investigamos en La Rioja?', vinculado a la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, recientemente celebrada, se proyectarán durante toda la semana en la Universidad de La Rioja. Así, la investigación se mostrará en paralelo a las actividades de arte y música, acercando a sus protagonistas al público visitante.

TALLERES PARA TODA LA FAMILIA

Los grupos universitarios de divulgación científica ofrecerán, a lo largo de la semana, actividades para público infantil y familiar en la Casa de las Ciencias de Logroño el sábado 7 tendrán lugar los talleres 'Descubriendo la geometría del sonido', impartido por 'Vaya Primos', de 1100 a 1300 horas, y 'Ciencia que suena toca, pinta y escucha', ofrecido por 'Vaya Profes', de 1730 a 1930 horas; el domingo 8, los 'Vaya Elementos' organizan el taller 'Experimentamos con luz y color', y el sábado 14 'Vaya Cuerpos' propone un escape room cooperativo titulado 'Anatomía de un robo el museo necesita nuevos detectives', de 1100 a 1330 horas. La inscripción a estas actividades se hará a través de la web www.casadelasciencias.logrono.es.

CONCURSOS

Como actividad previa al programa general de la Semana de la Ciencia, la Universidad de La Rioja acoge, el viernes 6 de noviembre, la Final del Certamen Tesis en 3 Minutos, en la que competirán investigadores doctorales de las cuatro universidades que componen la alianza Campus Iberus (Universidad de La Rioja, Universidad de Lleida, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza). Tendrá lugar a partir de las 1230 horas, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano.

Además, se presentará el primer concurso 'Maquetas musicales con ciencia', donde todo el mundo está invitado a participar mandando su maqueta en diferentes géneros electrónica, reguetón, rock y hip hop*, que contará con un jurado de reconocido prestigio.

Asimismo, la Semana se cerrará con el lanzamiento del VII Concurso 'Experimenta en casa', destinado a centros de enseñanza de La Rioja y público general. Esta iniciativa, de gran éxito en anteriores ediciones, propone realizar, en casa o en clase, un experimento sencillo y explicarlo en un vídeo de no más de 2 minutos de duración.