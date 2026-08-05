La Semana de Música Antigua recorrerá, en 6 conciertos, varios siglos de la historia con intérpretes de primer nivel - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Será del 5 al 10 de septiembre en varios entornos logroñeses; Riojaforum, el Centro de la Cultura del Rioja y la iglesia de Palacio LOGROÑO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XXVIII Semana de Música Antigua de Logroño permitirá recorrer, a través de 6 conciertos, 2 de ellos gratuitos, varios siglos de la historia musical, del Renacimiento y el Barroco, hasta tradiciones populares que enriquecen el patrimonio cultural europeo. Una cita cultural que tendrá lugar del 5 al 10 de septiembre en diferentes espacios de la capital riojana.

Un programa de "calidad" con intérpretes y formaciones "de primer nivel" para disfrutar de un estilo de música que goza de una extraordinaria salud.

Así lo han presentado este miércoles la concejala de Cultura, Rosa Fernández, junto al director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y el director artístico de Rioja Filarmonía, Jorge Nicolás Manrique. En concreto, cuatro de los conciertos se desarrollarán en la sala de Cámara de Riojaforum del 7 al 10 de septiembre a las 20,00 horas -precedidos de preludios musicales a las 19,15 horas- y los otros dos -gratuitos- se desarrollarán en el Centro de la Cultura del Rioja y la iglesia imperial de Palacio (los días 5 y 6 de septiembre), también a las 20,00 horas.

REFERENTE NACIONAL PARA LOS AMANTES DE LA MÚSICA

Desde el Ayuntamiento y el Gobierno regional han coincidido en admitir que este festival "hace que Logroño y La Rioja se consoliden como una de las grandes citas culturales del final del verano. Un referente nacional para los amantes de la música histórica pero también para aquellos que disfrutan con la música en general".

Como ha destacado Roberto Iturriaga "a pesar de ser un género que puede parecer que no es el más común para escuchar" la realidad es que "llena espacios y congrega público". Un festival "que combina excelencia, calidad interpretativa y que no olvida su aspecto divulgativo y formativo con las píldoras que se disfrutarán antes de los conciertos de Riojaforum que permitirán saber más de lo que luego se podrá disfrutar".

Por su parte, la concejala, Rosa Fernández, ha indicado que celebrar la 28 edición demuestra "que se trata de una cita consolidada, muy arraigada en la ciudad, sin olvidar que supone también un reto para la organización, que cada año se supera en calidad y que cuenta con un público muy fiel".

CONSOLIDANDO ESCENARIOS

En concreto, el festival comenzará el sábado 5 de septiembre a las 20,00 horas en el Centro de la Cultura del Rioja con la agrupación Euskal Barrok Ensamble en el concierto 'Dances & Fantasies', una propuesta escénica que gira en torno a la música europea del renacimiento y barroco.

El domingo 6 de septiembre, también a las 20,00 horas, la Iglesia Imperial de Santa María de Palacio acogerá el concierto 'Mudéjar', en el que el grupo vocal Saulus Ensemble, primer Coro de Cámara profesional de Aragón, interpretará varias obras del Cancionero de Palacio o melodías sefardíes que rinden homenaje a ese pasado compartido, de tradiciones y religiones. Ambos conciertos son de entrada libre hasta completar aforo.

CITAS EN LA SALA DE CÁMARA DE RIOJAFORUM

Por su parte, el lunes, 7 de septiembre, arrancan los conciertos en la Sala de Cámara de Riojaforum con el grupo La Chimera con Pino de Vittorio, fundado en 2001 por la prestigiosa violagambista Sabina Colonna-Preti y que es hoy un referente internacional dedicado a la investigación musical.

El grupo presenta 'Tiempo Antico, Cantos de amor y de nostalgia': un recorrido sonoro donde el 'tiempo antiguo' y la modernidad se entrelazan. Contarán con el reconocido tenor italiano Pino De Vittorio, uno de los máximos exponentes en la recuperación de la música barroca napolitana y las tarantelas tradicionales de Apulia.

El martes 8 será el turno de Pérgamo Ensemble junto a la soprano canadiense Elisabeth Hetherington. La ciudad de Dresde es el hilo conductor de 'Mater misericordiae', programa en el que interpretarán obras para soprano y conjunto instrumental de autores tan conocido como Vivaldi, pero también de otros compositores menos habituales como Heinichen, Gasparini o Zelenka.

El miércoles 9 actuará en solitario la joven y reconocida clavecinista sevillana Irene Roldán. En los últimos años, Roldán ha centrado su actividad en la música española de los siglos XVI al XVIII, con especial atención a la obra del compositor sevillano Francisco Correa de Arauxo, así como a Scarlatti y sus contemporáneos.

El ciclo se cerrará el jueves 10 con La Tempestad, grupo liderado por la clavecinista Silvia Márquez, que presentan los 'Conciertos para dos, tres y cuatro claves de J. S. Bach'. Se trata de una ocasión única para disfrutar de la música de Johann Sebastian Bach con orquesta y cuatro solistas: Alfonso Sebastián, Javier Artigas, Javier Núñez y la propia Silvia Márquez.

PRELUDIOS MUSICALES ANTES DE CADA CONCIERTO DE RIOJAFORUM

Como antesala de los conciertos de Riojaforum, el programa incluye un año más los 'Preludios musicales', pequeñas intervenciones a cargo de la Academia de Música Antigua de Rioja Filarmonía. Tendrán lugar en el vestíbulo de Riojaforum, a las 19,15 horas, antes de cada uno de los conciertos (del lunes 7 al jueves 10 de septiembre).

Cada 'preludio' es un micro-concierto comentado que se interpreta en vivo, inspirado en los compositores, obras y/o países de donde procede la música que sonará esa tarde en Riojaforum.

El objetivo es ofrecer una experiencia sensorial previa, accesible y pedagógica, que contextualiza el repertorio y establece vínculos con otras tradiciones culturales europeas.

VENTA DE ENTRADAS PARA RIOJAFORUM

La venta anticipada de entradas y abonos para los cuatro conciertos de la Sala de Cámara del Riojafórum se abre este jueves, 6 de agosto, a las 11,00 horas a través de la plataforma entradas.com (web, app y venta telefónica).

El precio de los abonos para los cuatro conciertos es de 40 euros y cada una de las entradas individualmente cuesta 12 euros, habiendo descuentos del 50% para menores de 30 años, estudiantes universitarios, desempleados, miembros de familias numerosas y estudiantes de música (conservatorio, escuela municipal de música y otras escuelas de música) convenientemente acreditados.

Además, durante los días de los conciertos, se venderán entradas del espectáculo de ese mismo día desde las 17,00 horas en las taquillas de Riojaforum, siempre y cuando queden disponibles.