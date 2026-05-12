'Sembrando Arte' Llega A Ventosa Para Disfrutar De Su "Museo Al Aire Libre" Acompañado De Espectáculos En Directo - EUROPA PRESS

Será el próximo 23 de mayo, de 18,30 a 21,00 horas, una nueva oportunidad para poner en valor el entorno rural a través del arte LOGROÑO 12 May. (EUROPA PRESS) -

La posibilidad de disfrutar de "un museo al aire libre", gracias al rico patrimonio cultural e histórico de Ventosa, acompañándolo con diferentes disciplinas artísticas, como teatro, música, danza, o monólogos, entre otros, es la oferta que el Ayuntamiento de la localidad ofrece para el próximo 23 de mayo, dentro de la iniciativa 'Sembrando Arte'.

Un nuevo proyecto que coge el relevo a 'KilometrArte'. Cambia su denominación sin perder su esencia; que los asistentes puedan pasar un día rodeado de patrimonio, al aire libre con las obras de '1km de arte' y con la cultura como protagonista. Se trata de una nueva oportunidad de vivir el arte a través de la participación en la creación artística.

MÁS DE LA MITAD DE LAS ENTRADAS, VENDIDAS

El alcalde de Ventosa, Ricardo Velasco, ha explicado que la iniciativa tendrá lugar el 23 de mayo de 18,30 a 21,00 horas. El precio es de 10 euros para adultos y 5 para jóvenes de hasta 18 años. Además cuenta con opción de ludoteca (10 euros) para los más pequeños. Las entradas ya están a la venta "y más de la mitad -hay un aforo de 220- ya vendidas", ha indicado. Se pueden obtener en el propio Ayuntamiento o a través de turismoventosa@gmail.com.

En concreto, la actividad ofrecerá un paseo entre viñedos, por el Camino de Santiago a su paso por la localidad, y durante todo el recorrido, a través de una visita guiada, podrán conocer el patrimonio como, por ejemplo, la iglesia de San Saturnino, con el retablo de la Virgen Blanca o el retablo mayor al patrón.

Se realizará un recorrido por diferentes obras de '1 km de arte' contando su historia, y todo ello amenizado por las actuaciones artísticas.

ESPECTÁCULOS

En la cita participará la cantante, pianista y compositora, Elena Aranoa, con una propuesta artística vinculada a la poesía y a la memoria femenina. También la Compañía Samuel Retortillo, artista y gestor cultural riojano, mostrará en primicia un extracto de su próxima coreografía llamada 'Comunidades Faunas' coproducida por Festival Arbola y que se estrenará completamente en Pamplona en junio.

También participa el artista de la voz que se mueve entre la poesía interpretada, la música, la locución y el doblaje, Fernando Massia, con la lectura de una adaptación del relato ganador del concurso 'Berceo lee a Gonzalo' de este año.

La compañía riojana impulsada por César Novalgos 'Mon Teatro' también estará presente igual que Protocolo Snob, una banda riojana de hard rock and roll, con influencias punk y una actitud descara y directa.

A estas iniciativas se suman 'Ari & The Peppers', un proyecto musical pensado para conectar rápidamente con el público a través de versiones muy propias dinámicas y elegantes de elecciones que están dentro de la Bossa Nova, Folk, soul swing y latín jazz.

David VIP, monologista riojano y Ataxia F., una banda riojana de metal extremo con más de dos décadas de trayectoria, situada entre el death y el black metal completan la oferta de 'Sembrando Arte'.

Cada uno de estos artistas ofrecerá propuestas en distintos puntos del recorrido, creando una experiencia dinámica y cercana para los asistentes.

En el acto de presentación también ha tomado la palabra el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, quien ha asegurado que esta propuesta combina la creación contemporánea, el patrimonio y el territorio. Una apuesta "por lo local" que es posible también "gracias al trabajo del Ayuntamiento de Ventosa y de sus vecinos".

"SEMBRAR ARTE"

Finalmente César Novalgos ha agradecido el impulso que este proyecto hace a la cultura local. Como ha indicado, "si sembramos arte recogeremos personas formadas, cultas y con espíritu crítico que es lo que necesitamos".

Por eso ha animado a sembrar arte y cultura, desde lo cercano, en el entorno rural y con nuestros pueblos como protagonistas para recoger "unos frutos maravillosos".

Sembrando Arte se consolida así como una propuesta cultural que pone en valor el entorno rural a través del arte, fomentando la participación y el encuentro en torno a la creatividad.