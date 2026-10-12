Septiembre fue un mes extremadamente cálido en temperaturas y muy seco en precipitaciones en La Rioja

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LOGROÑO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pasado mes de septeimbre fue en La Rioja extremadamente cálido en temperaturas, lo que supone 3,6 grados por encima de lo habitual, y muy seco en precipitaciones, según los primeros datos del Avance Climatológico de la comunidad, que ha dado a conocer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De acuerdo con este parte, en términos generales, el mes de septiembre pasado tuvo un comportamiento general extremadamente cálido en toda la comunidad en cuanto a las temperaturas registradas, con una media de 20,2 grados.

Las anomalías observadas oscilaron entre valores de +3,1 grados en Santo Domingo y +4,1 grados en Anguiano, con un promedio regional de +3,6 grados con respecto a las normales de referencia (1991-2020) que, para este mes, son 16,6 grados.

Se coloca así como el mes de septiembre más cálido registrado del período comprendido entre 1961 y 2026.

En el caso de las temperaturas registradas en el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo, lo normal para el mes es de 19,4 grados, mientras que en el pasado septiembre, se registraron 22,8 grados, es decir, una anomalía de +3,4 grados, y carácter extremadamente cálido.

LLUVIAS.

Respecto a las precipitaciones, el carácter pluviométrico de septiembre en la comunidad fue muy seco en general en toda la comunidad autónoma.

De este modo, el porcentaje regional de precipitación promedió un 25 por ciento con respecto a los normales de referencia, con un rango que osciló entre valores del 4 por ciento en Cenicero, y del 41 por ciento en Santo Domingo de la Calzada.

Con estos datos, el pasado mes sitúa como el quinto mes de septiembre más seco del periodo 1961-2026.

En concreto, en el caso de Logroño-Agoncillo, el valor normal para el mes es de 30,6 mm, mientras que, en el pasado septiembre, el valor medio ha sido de 10,2 mm, lo que supone una anomalía de -2',4 mm y un porcentaje del 33 por ciento, con lo que en este caso, se considera muy seco.