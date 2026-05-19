El SERIS coordina un simulacro de incidente con múltiples víctimas en el que han participado más de 60 personas

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, se desplazará al recinto municipal de El Campillo para seguir el desarrollo de un simulacro con múltiples víctimas organizado por el Servicio Riojano de Salud - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias Sanitarias 061 del Hospital Universitario San Pedro ha coordinado un simulacro en el que han participado más de 60 personas entre profesionales y figurantes. La acción, desarrollada en la mañana de hoy ha estado orientada a entrenar la respuesta sanitaria organizada ante un incidente con múltiples víctimas en entorno urbano, así como el traslado de heridos al Servicio de Urgencias del HUSP y la respuesta asistencial del mismo.

La consejera de Salud, María Martín, acompañada por el coordinador del 061, José Ignacio Ruiz, y el gerente de la sociedad pública La Rioja Cuida, Alberto Pellejero, se ha desplazado al recinto municipal de El Campillo para seguir el desarrollo del operativo, orientado a mejorar la coordinación y la toma de decisiones clínicas bajo presión, reproduciendo una situación lo más cercana posible a un escenario real.

Además de felicitar al conjunto de profesionales participantes, María Martín ha destacado que "ejercicios como este son fundamentales para seguir fortaleciendo el sistema sanitario en su conjunto y garantizar una respuesta coordinada ante situaciones de especial complejidad".

Por su parte, el coordinador del Servicio de Emergencias Sanitarias 061, José Ignacio Ruiz, ha subrayado que "este simulacro supone un hito para el sistema de emergencias sanitarias de La Rioja, al ser el primer ejercicio de estas características centrado específicamente en la respuesta sanitaria ante un incidente con múltiples víctimas".

Asimismo, ha explicado que "en este tipo de situaciones, los primeros minutos son determinantes, porque el principal reto es organizar la respuesta, priorizar correctamente la atención y coordinar todos los recursos disponibles para salvar el mayor número posible de vidas".

Ruiz ha señalado también que el ejercicio ha permitido entrenar el procedimiento de triaje avanzado extrahospitalario, "una herramienta esencial para clasificar a los pacientes según la gravedad de sus lesiones y la urgencia de atención", y ha destacado además el estreno de nuevas tarjetas de triaje adaptadas al contexto operativo riojano, "que mejoran el seguimiento asistencial y la coordinación con el hospital".

La simulación del accidente ha comenzado sobre las 10 horas en el recinto municipal de El Campillo con una supuesta colisión entre un camión de gran tamaño y un autobús de jóvenes turistas en un polígono industrial, lo que ha motivado la activación del Centro de Emergencias 112 y la puesta en marcha inmediata del operativo. En este sentido, se han movilizado seis ambulancias y un vehículo de logística.

El equipo sanitario extrahospitalario ha sido el primer recurso asistencial en asumir el mando sanitario. Entre sus funciones han estado la evaluación inicial de la escena, la solicitud de recursos adicionales, la coordinación de triaje y sectorización, la atención sanitaria completa, la comunicación estructurada con el Centro Coordinador y la organización de la evacuación y traslado al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Pedro.

Sin alterar la rutina asistencial habitual del centro hospitalario, el Servicio de Urgencias ha entrenado también sus procedimientos de actuación ante incidentes con múltiples víctimas. En concreto, se ha ensayado la recepción de ambulancias con heridos, el triaje hospitalario, la valoración de pruebas complementarias y/o tratamientos, y la asignación de ubicación temporal o definitiva de los pacientes.

En el simulacro han participado profesionales del SES 061, La Rioja Cuida, SOS Rioja 112, ERIE-Cruz Roja, Policía Local de Logroño y Servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Pedro.