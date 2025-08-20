SERIS da un paso más contra el cáncer con nuevo sistema avanzado de braquiterapia más preciso y en tiempo real

El CIBIR da un paso más contra el cáncer con un nuevo sistema avanzado de braquiterapia más preciso, ágil y en tiempo real - EUROPA PRESS

Podrá atender a unos 100 pacientes al año

LOGROÑO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El CIBIR ha incorporado en sus instalaciones un nuevo sistema avanzado de braquiterapia -una técnica que permite colocar las fuentes radiactivas directamente en el área a tratar- y que incrementa la precisión de los tratamientos contra ciertos tipos de cáncer. Un nuevo sistema mucho más específico y exacto, con imágenes en tiempo real, y que reduce los tiempos del paciente dentro del 'TAC'.

El gerente del SERIS, Luis Ángel González, ha presentado este nuevo equipo destacando que "para el SERIS hoy es un día muy importante". La incorporación de este nuevo equipo "supone un gran impulso al tratamiento del cáncer del sistema público de salud de La Rioja".

Gracias a esta nueva tecnología, el gerente del SERIS indica que se pueden ofrecer terapias más personalizadas y menos invasivas a más de un centenar de pacientes cada año.

Esta incorporación supone "un paso firme hacia la atención oncológica de vanguardia, que combina tecnología puntera con el compromiso de nuestros profesionales sanitarios para mejorar la calidad asistencial y los tratamientos destinados a nuestros pacientes", ha añadido.

LA RIOJA, UN REFERENTE EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Por su parte, el director gerente de Fundación Rioja Salud, Juan Carlos Oliva, ha destacado que este nuevo equipo es "un hito más en la estrategia que ha marcado la Consejería de Salud para hacer de La Rioja un referente en la lucha contra el cáncer".

"Este TAC robotizado nos permite capturar imágenes en tres dimensiones en tiempo real", ha indicado.

Además, es un equipo novedoso porque "solo está disponible en Cataluña" en el Instituto Catalán de Oncología "y ahora aquí, en nuestras instalaciones del CIBIR".

Este equipo lleva la braquiterapia "a otro nivel" y esto supone "una mejora en la eficacia de nuestros procedimientos. Podemos atacar de forma mucho más precisa lo que son las masas tumorales y, además, reducimos el impacto negativo en el paciente".

También representa un nuevo estatus de comodidad y confort para los pacientes "que no tienen que abandonar el quirófano para realizar los 'TAC' fuera de estas instalaciones y, además, nos permite, también, acortar el tiempo de las intervenciones".

Por su parte, el doctor Gustavo Ossola, jefe del Servicio de Oncología Radioterápica, refrenda que con esta incorporación "aquellos tumores que están en el interior del organismo y que tenemos que darle cierta dosis de radiación para destruirlos, los abordamos con un pequeño catéter, que es como una aguja larga".

A través de la adquisición de imágenes en tiempo real "podemos ir hasta el sitio que nos interesa para depositar la dosis que queremos".

Los cien pacientes que podemos hacer por año -prosigue- "cada uno de ellos tendrá una media de 4 aplicaciones, es decir, 4 veces tendrán que venir para que se localice la fuente radioactiva dentro del tumor, guiada en imágenes online, o sea, en tiempo real, a través del anillo que nosotros llamamos RING". Además, la previsión es que más pacientes puedan utilizar este sistema a lo largo del tiempo.

LA RADIACIÓN, EN EL SENO DEL TUMOR

En la presentación también ha participado la médica de Oncología Radioterápica, Susana Pérez Echagüen, quien detalla que la braquiterapia "lleva la radiación al seno del tumor". Como indica no es válido para todos los tumores sino para algunos con determinadas características y a veces combinado con la radioterapia externa.

Además, expresa, "son tratamientos que muchas veces sustituyen a un tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, en el cáncer de próstata puedes hacer una braquiterapia, dos sesiones, que equivale a una prostatectomía radical. Es decir, aquel paciente que esté indicado a una prostatectomía, si tiene unas características igual que una prostatectomía, se podría hacer este mismo tratamiento con braquiterapia".

"Lógicamente, los tratamientos son individualizados. Es decir, no todos los tratamientos valen para todos los pacientes", avanza. Lo que sí nos permite es que para aquellos pacientes adecuados "se pueda disminuir el daño en otros órganos porque ves dónde está la lesión de forma muy precisa".

EL EQUIPO

El equipo recientemente adquirido consiste en un innovador sistema móvil de imagen guiada mediante tomografía computarizada de haz cónico (CBCT, por sus siglas en inglés). El suministro e instalación del nuevo equipo ha sido adjudicado por un valor de 579.469 euros.

Permite realizar todas las fases del procedimiento braquiterápico -preoperatoria, perioperatoria y postoperatoria- directamente en el quirófano, evitando el traslado del paciente a otras instalaciones.

Esta integración conlleva una mayor comodidad para el paciente, una mejora en su seguridad durante el procedimiento quirúrgico y una optimización de los tiempos clínicos.

Entre los beneficios clave de esta incorporación, destaca la posibilidad de adquirir imágenes en 3D de alta resolución que permiten una localización, planificación y control en tiempo real del implante braquiterápico. Como resultado, se logra una mayor precisión en el tratamiento, aumentando su efectividad y seguridad.

Con esta incorporación, Fundación Rioja Salud refuerza su compromiso con la innovación tecnológica, impulsando equipos de vanguardia que mejoran la calidad asistencial, aumentan la seguridad del paciente y optimizan los tiempos clínicos.