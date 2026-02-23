El SERIS inicia la digitalización del Servicio de Anatomía Patológica de los hospitales riojanos por 1,3 millones - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Riojano de Salud ha iniciado la digitalización completa e integral del Servicio de Anatomía Patológica por un importe de 1,3 millones de euros, financiados mediante los fondos europeos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este proyecto se enmarca en la Estrategia Digital para la Modernización del sistema sanitario de La Rioja que impulsa la Dirección de Sistemas, Tecnologías e Innovación para la Salud del SERIS.

El nuevo sistema permitirá digitalizar todas las preparaciones histológicas y citológicas mediante escáneres de alta resolución, y la implantación de plataformas informáticas para la visualización, gestión y archivo seguro de las imágenes digitales.

El nuevo entorno facilitará la trazabilidad de las muestras, optimizará los circuitos diagnósticos y favorecerá la comunicación y la colaboración entre los especialistas, con independencia del centro en el que esté desarrollando su labor.

Además, desde el punto de vista asistencial, contribuirá a mejorar los procesos diagnósticos apoyando la toma de decisiones clínicas.

La integración de la patología digital en la Historia Clínica Electrónica posibilitará que los informes anatomopatológicos estén disponibles directamente dentro del proceso asistencial, mejorando la continuidad de la atención y evitando la fragmentación de la información diagnóstica.

Además, la disponibilidad estructurada y sistemática de imágenes digitales de alta calidad permitirá la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial en Anatomía Patológica, orientada al apoyo al diagnóstico, la detección automatizada de patrones y la mejora de la eficiencia diagnóstica, siempre bajo la supervisión del especialista.

Actualmente el Servicio de Anatomía Patológica, con actividad en los laboratorios del Hospital Universitario San Pedro y Hospital Universitario de Calahorra, desarrolla su labor mediante procedimientos tradicionales basados en circuitos analógicos, manejo físico de preparaciones histológicas y citológicas y el uso del microscopio óptico convencional.

La implantación de la patología digital supondrá no solo una inversión tecnológica sino un cambio estructural en el modelo de trabajo, alineando a ambos hospitales y al conjunto del SERIS en los estándares más avanzados de la medicina diagnóstica.

Así, será un gran avance en el trabajo coordinado entre los patólogos de los distintos hospitales, al facilitar un acceso unificado y simultáneo a los casos en una única herramienta, alcanzando los máximos niveles de calidad, seguridad y eficiencia.

PATÓLOGOS E INGENIEROS BIOMÉDICOS.

La digitalización integral del servicio de Anatomía Patológica tendrá un impacto significativo en la actividad diaria de los profesionales, facilitando el acceso a los casos, reduciendo la dependencia del soporte físico, impulsando la docencia y la formación y favoreciendo la celebración de sesiones clínicas multidisciplinares.

A su vez, facilitará el desarrollo de actividades de investigación y el trabajo en red con otros centros, permitiendo la consulta de casos con patólogos de referencia, tanto a nivel nacional como internacional.

Además, los especialistas verán mejorados sus puestos de trabajo, con monitores de alta resolución y dispositivos específicos de navegación adaptados a los requerimientos de la patología digital, contribuyendo a mejorar la ergonomía, la eficiencia diagnóstica y la calidad de la labor diaria en un entorno completamente digital y conectado.

La implementación de este proyecto se relaciona estrechamente con la reciente incorporación al Servicio Riojano de Salud del nuevo perfil de ingeniería biomédica, que ha reforzado las capacidades técnicas del servicio, respaldando la Estrategia Digital en salud y destacando el papel de la ingeniería como motor de innovación en el ámbito asistencial.