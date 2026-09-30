El SERIS licita la redacción del proyecto de ampliación del Hospital Universitario de Calahorra

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Riojano de Salud acaba de publicar la licitación de la redacción del proyecto básico y de ejecución de la ampliación del Hospital Universitario de Calahorra que permitirá ampliar un 40 % el espacio destinado a consultas (pasando de 40 a 56) y disponer de un nuevo gimnasio de rehabilitación para pacientes adultos y pediátricos con una superficie de 500 m2, buena parte de ellos al aire libre.

Una vez terminado el Plan Funcional, en el que durante los últimos meses han venido trabajando profesionales sanitarios y técnicos en infraestructuras, la redacción del proyecto -con un importe de contrato de 99.825 euros- constituye el siguiente paso para la posterior ejecución de una obra que tiene un presupuesto estimado de 1.440.000 euros.

Este proyecto ratifica la apuesta del Gobierno de La Rioja por el hospital de referencia de La Rioja Baja, que al inicio de la Legislatura se incorporó a la red pública de centros sanitarios y que desde entonces está inmerso en un proceso de transformación para reforzar la asistencia que presta.

Además de esta obra, la primera de gran calado desde la ampliación del Servicio de Urgencias en 2009, el Hospital de Calahorra ha incorporado recientemente un nuevo box individual de hemodiálisis para pacientes con riesgo de enfermedades infecciosas y tecnología de última generación, como el robot de cribado oftalmológico por IA "Doria", convirtiéndose así en el tercer centro de España en contar con una herramienta que ha reducido la lista de espera de primera atención en un 90 %.

Además, este hospital ofrece ahora el servicio de Telederma, logrando también un incremento sustancial de la accesibilidad; está siendo referencia nacional en determinados tratamientos del dolor, y se convirtió en hospital universitario hace unos meses. Todo ello ha supuesto un evidente incremento de su atractivo a la hora de atraer talento y sumar nuevos profesionales. En concreto, en los últimos meses 25 nuevos médicos y enfermeras de distintas especialidades se han incorporado al centro.

Respecto a las obras de ampliación, la planificación del SERIS establece que a lo largo de estos meses de 2026 se complete el procedimiento técnico y administrativo para poder licitar la ejecución material al inicio de 2027.

La actuación parte de la construcción de un gimnasio de rehabilitación en la planta baja del edificio administrativo del hospital, liberando las dos salas que hasta el momento se utilizaban con tal fin en el edificio central. Es estos espacios que se ganarán para la atención al paciente -de cerca de 160 m2- se ubicarán las 16 nuevas consultas, que representarán un crecimiento del 40 % respecto a las 40 consultas actuales.

Las nuevas dimensiones del gimnasio -465 m2, 168 de ellos de terraza- posibilitará unificar los tratamientos a pacientes adultos y pediátricos, mejorando las técnicas y terapias en unas instalaciones modernas y más adecuadas para la calidad asistencial que caracteriza al Hospital de Calahorra.

Con esta reforma, tanto las consultas como el gimnasio ganarán en iluminación natural además de disponer de sistemas de iluminación led y mejores instalaciones de climatización y saneamiento. Asimismo, serán espacios con mucha mejor accesibilidad para los pacientes.