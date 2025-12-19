El SERIS reconoce la gran contribución de los profesionales sanitarios jubilados en 2025 - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, acompañada por el gerente del SERIS, Luis Ángel González, ha participado hoy, 19 de diciembre, en Logroño, en el homenaje que el Servicio Riojano de Salud (SERIS) ha brindado a los 136 profesionales de Atención Primaria y Hospitalaria que se han jubilado a lo largo de 2025.

María Martín ha agradecido el trabajo de los profesionales del SERIS y ha reconocido su gran contribución al cuidado y atención de los pacientes. "Resulta importante que una organización como el sistema público de salud de La Rioja reconozca a las personas que se jubilan cada año, porque los profesionales del ámbito sanitario, que trabajan día a día, son los que con su labor y compromiso hacen que todo funcione".

Por parte de los profesionales jubilados, en el acto ha intervenido Blanca María Hernández, matrona que ha desarrollado su actividad profesional en Atención Hospitalaria y en Atención Primaria.

El salón de actos del Hospital Universitario San Pedro ha acogido este acto de reconocimiento a los trabajadores y profesionales del SERIS que, por categorías profesionales, se distribuyen de la siguiente manera: 32 médicos, 28 enfermeras, 18 celadores, 31 Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, 8 pinches, 15 personas del grupo administrativo, y otro personal como matronas o telefonistas.

Tras la entrega de insignias a los profesionales jubilados, se ha aprovechado el acto para distinguir a los premiados en los diferentes concursos organizados por el SERIS: belenes, fotografías y de dibujos de navidad.

En este evento, conducido por el periodista, Manolo González, también ha intervenido el gerente del SERIS, Luis Ángel González.