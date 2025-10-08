Archivo - El servicio de Hospitalización a Domicilio del Hospital de Calahorra con la renovación de cuatro vehículos - FERNANDO DIAZ - Archivo

LOGROÑO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través del Servicio Riojano de Salud (SERIS), ha aprobado la licitación del arrendamiento de cuatro vehículos destinados al servicio de Hospitalización a Domicilio (HAD) del Hospital de Calahorra, por un importe total de 114.882,24 euros (IVA incluido) y una vigencia hasta 2029.

Con esta nueva inversión se permitirá renovar la flota de vehículos que utilizan los equipos médicos y de enfermería para atender a los pacientes ingresados en sus domicilios dentro del área de cobertura del Hospital de Calahorra.

La renovación de estos vehículos reforzará la capacidad de respuesta del servicio y facilitará los desplazamientos diarios del equipo médico y de enfermería, reduciendo además los tiempos de atención y los costes de mantenimiento de la flota actual.

Con esta nueva actuación, el Gobierno de La Rioja renueva su compromiso con un modelo de atención sanitaria más cercano, sostenible y centrado en la persona, que favorece el bienestar del paciente y mejora la eficiencia del sistema público de salud y, una vez más, potencia el Hospital de Calahorra con nuevas inversiones.

SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO DEL HOSPITAL DE CALAHORRA

El servicio de Hospitalización a Domicilio (HAD) de Calahorra nació hace 25 años y actualmente cuenta con un equipo integrado por tres médicos y nueve enfermeras, que atienden a los pacientes estables que requieren tratamiento o control de nivel hospitalario, pero pueden permanecer en su domicilio.

En concreto, dispone de 30 camas asignadas, lo que permite ingresar simultáneamente a una treintena de pacientes en su propio hogar, donde el equipo sanitario les realiza curas, controles y administración de medicación con la misma calidad asistencial que en un entorno hospitalario.

En 2023, el servicio registró 744 altas, con un índice de ocupación cercano al 90% y una valoración media de satisfacción de los pacientes atendidos de 9,5 puntos, reflejo de la confianza de los usuarios en un modelo de atención que combina eficacia, comodidad y humanidad.

Los pacientes que acceden a este servicio deben cumplir una serie de requisitos de voluntariedad, disponibilidad social y geográfica, y criterios médicos, entre los que destacan la existencia de un cuidador principal, la accesibilidad telefónica y la necesidad de un tratamiento de nivel hospitalario. La HAD de Calahorra cuenta con profesionales altamente cualificados: médicos especialistas y personal de enfermería con amplia experiencia hospitalaria, que garantizan una atención segura y coordinada, con los máximos estándares de calidad y eficiencia.