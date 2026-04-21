El servicio de Orientación y Promoción Sociolaboral de Ayuntamiento de Logroño duplicó contrataciones en 2025, hasta 214

Patricia Sáinz y Daniel Galán, en su comparecencia de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Orientación y Promoción Sociolaboral de Ayuntamiento de Logroño ha conseguido duplicar el número de contrataciones realizadas en 2025, hasta alcanzar las 214 -frente a las 109 del ejercicio anterior-. En total, 434 personas recibieron hasta 1.366 atenciones presenciales pasaron el año pasado a través de este servicio municipal.

La concejala de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, acompañada de Daniel Galán, técnico municipal de Empleo, ha ofrecido este martes los datos de actividad del servicio de Orientación y Promoción Sociolaboral del Ayuntamiento de Logroño durante el año pasado.

"El Consistorio presta apoyo y formación para el empleo a colectivos demandantes de empleo en situación de vulnerabilidad, se trata de no dejar a nadie atrás, ofrecer nuevas oportunidades, y prestar apoyo y formación útil y práctica para mejorar la vida de estas personas", ha informado la edil.

Sainz ha explicado, además, que los cursos programados forman parte del programa formativo municipal y recogen las necesidades de este tipo de colectivos para que obtengan la acreditación de competencias profesionales solicitadas en el mercado laboral para potenciar la empleabilidad.

"No sólo trabajamos para que estas personas encuentren trabajo, sino también para mejorar su empleabilidad, promoción y recualificación profesional", ha apuntado.

En palabras de Sáinz, "el objetivo de este servicio es impulsar y acompañar con itinerarios personalizados de inserción sociolaboral a personas con especiales dificultades a la hora de conectar con el mercado de trabajo".

Para ello, ha indicado, "las actividades van encaminadas a promover la cualificación en diferentes áreas (especialmente en atención a la dependencia, restauración, limpieza y logística asociada a la industria), promover la competencia digital, potenciar la transversalidad en las herramientas de trabajo, insistir en la necesidad del trabajo en red, además de participar en espacios de reflexión y actuación comunitarios".

DUPLICADA LA EMPLEABILIDAD RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.

Las cifras del año pasado "arrojan un enorme impacto en la empleabilidad", ha expresado Sainz, quien ha explicado que "durante 2025 hemos trabajado en la promoción de perfiles profesionales ante empresas privadas, agencias de colocación y empresas de trabajo temporal, de forma que hemos conseguido 214 contrataciones frente a las 109 del año pasado".

La concejal ha recordado que, en el ejercicio anterior, el servicio municipal ha colaborado con la asociación de comerciantes y otras entidades del Casco Antiguo y su entorno para que alumnado del curso corto de limpieza de cristales realizase prácticas limpiando superficies acristaladas en diferentes comercios.

El objetivo es "dar proyección a las personas desempleadas y promover su interacción con la comunidad". También, ha concretado Sainz, "hemos participado en la comisión de salud comunitaria de los barrios de Madre de Dios y San José, promoviendo la colaboración de las personas participantes en cursos cortos de cocina saludable".

La edil ha enumerado la oferta de acciones formativas de corta duración del servicio, "17 cursos en 2025 sobre primeros auxilios, ergonomía y movilizaciones con y sin grúa, técnicas básicas en enfermería, masajes, manipulador de alimentos, cocina saludable, cocina española básica, limpieza de cristales, plataforma elevadora y trabajos de altura y de carretilla elevadora".

A lo largo del año pasado, han participado 247 personas en acciones formativas de corta duración y de estas, el 98,8% de los participantes finalizaron el proceso de aprendizaje con éxito.

Sainz ha avanzado que "la digitalización se ha convertido en la gran herramienta de acceso a todos los recursos de intermediación laboral, por ello, ha cobrado mucha importancia potenciar el entrenamiento en el uso de herramientas digitales para la búsqueda de ofertas de empleo y ha ganado terreno la dimensión multicanal, demandando las personas candidatas la capacidad para integrar su currículum en diferentes plataformas y formatos, ofreciendo diversos talleres para potenciar la competencia digital".

ASESORAMIENTO PRESENCIAL, POR VÍA TELEMÁTICA Y ACCIONES GRUPALES.

El servicio de orientación municipal realizó 1.366 atenciones presenciales a un total de 434 personas, lo que supuso una dedicación de 1.857 horas a la orientación individual en modalidad presencial.

También se ofreció asesoramiento vía telemática, 310 personas el pasado año (que supusieron 386 atenciones), mientras que 583 personas participaron en las acciones de información y orientación grupal.

Como ha detallado Galán, certificados profesionales y especialidades formativas en el marco del convenio suscrito con el Gobierno de La Rioja se han concretado en tres acciones, relacionadas con el cuidado de personas con Alzheimer, limpieza y cocina.

También 17 cursos cortos, "en sectores útiles para el empleo", entre los que ha destacado el sociosanitario, la limpieza, la prevención, la logística o la hostelería y la restauración.

Y, en tercer lugar, las acciones de orientación grupal dirigidas a personas en desempleo, con 13 actuaciones "para grupos de ocho personas", en competencias para la búsqueda de empleo, para desenvolverse en el puesto de trabajo, competencias digitales o incluso competencia a nivel personal. A ello se han sumado seis píldoras informativas "breves y muy prácticas

MAYOR PRESENCIA DE MUJERES Y PERSONAS MAYORES DE 30 AÑOS.

Entre las personas atendidas de forma directa, se constata una mayor presencia de mujeres que acuden en busca de información y asesoramiento, un 68,7% de mujeres frente a un 31,3% de hombres.

Según la edad, existe un mayor peso de personas mayores de 30 años (83,9%) y, entre estas, tienen mayor peso las personas con edades comprendidas entre los 40 y los 59 años (el 67,9%).

Según la concejala, "la menor presencia de jóvenes como personas usuarias del servicio, puede estar relacionada con la existencia de otros servicios de empleo que ofrecen intervenciones especializadas en el segmento juvenil, como Pioneros y Cruz Roja o Ymca".

Teniendo en cuenta el origen cultural, predomina la presencia de personas con nacionalidad española, con 223 atendidas, es decir el 51,4%, frente al 48,6% de las personas atendidas de origen extranjero, mayoritariamente personas sudamericanas o africano-magrebíes.

En el perfil de las personas usuarias de este servicio, ha puntualizado Sainz, "uno de los principales condicionantes de las personas atendidas a la hora de responder a las exigencias del mercado laboral, sigue siendo su bajo nivel formativo".

De hecho, ha incidido en que "el porcentaje de personas atendidas que no ha superado el grado de Enseñanza Secundaria Obligatoria es el 31,10%", con una leve bajada respecto a 2024, en el que este grupo supuso el 35% de las personas atendidas; un 40 por ciento de extranjeros que no han podido homologar sus títulos; y 1,8% "que están sin alfabetizar".