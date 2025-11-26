El Servicio de Salud Laboral del Gobierno de La Rioja ha realizado 863 actuaciones entre enero y octubre de 2025

LOGROÑO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, ha informado, en el seno del Consejo Riojano de Seguridad y Salud Laboral, que el Servicio de Salud Laboral del Gobierno de La Rioja ha realizado 863 actuaciones entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año 2025.

De estas actuaciones, 252 corresponden al ámbito del análisis y la investigación, destacando las 168 investigaciones de accidentes leves y las 41 correspondientes a enfermedades profesionales; 357 pertenecen al asesoramiento y la asistencia técnica, incluyendo visitas y campañas preventivas; y 254 se amparan en la vigilancia, como las visitas a obras de construcción (195) y el control de las condiciones materiales en la retirada de amianto (8).

Además, en este mismo periodo, los técnicos del Servicio de Salud Laboral han asistido a 79 reuniones de grupos de trabajo y han participado en 58 actividades formativas. En total, se han impartido 383 horas formativas en las que han participado 2.330 personas, 1.276 de ellas estudiantes de Formación Profesional.

Simón ha precisado que "las actuaciones realizadas hasta el momento en este año y las planificadas para 2026 responden a la consecución de los objetivos de la Estrategia Riojana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025-2028, cuyo objetivo general es lograr entornos de trabajo seguros y saludables que contribuyan positivamente a la salud de las personas trabajadoras y al progreso de las empresas y la sociedad".

RIESGO DE AMIANTO

Por otro lado, el Consejo ha detallado que se han autorizado 47 planes de trabajo con riesgo de amianto y sus preceptivas comunicaciones al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y a otras comunidades autónomas. En relación con el amianto, se ha tramitado la inscripción de dos empresas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) y la baja de una.

En el marco de la divulgación, sensibilización e información, se han elaborado fichas sobre calor extremo, radiación UV, exposición al radón en locales de trabajo, prevención del suicidio en la empresa, andamios, condiciones de seguridad en la utilización de puertas y portones o riesgos en trabajos de descube en el sector bodegas; y se han realizado vídeos divulgativos sobre el correcto uso de las escaleras de mano; el corte con sierra de cinta para carne, hueso, pescado, etc.; el empleo de la radial; o la cortadora de fiambre, entre otros.

La publicación mensual de estadísticas e infografías de siniestralidad en el portal de salud laboral del Gobierno de La Rioja (https://www.larioja.org/salud-laboral/es), las campañas publicitarias, las consultas, la convocatoria del Proyecto Circula Seguro, en colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico, o la tramitación de convenios, completan las labores de difusión de cara a la sociedad.

La directora general ha anunciado que, durante 2026, "el Servicio de Salud Laboral realizará 815 visitas a centros de trabajo riojanos atendiendo a las líneas de análisis e investigación, asistencia y asesoramiento técnico, y vigilancia y control". Además, Simón ha apuntado que "desde junio de 2025 este Servicio se encarga de la tramitación y gestión de expedientes relacionados con el amianto".

El Consejo Riojano de Seguridad y Salud en el Trabajo es el órgano colegiado de participación institucional en materia de políticas de prevención de riesgos, seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las relaciones laborales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Está compuesto por representantes del Ejecutivo regional y de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en este ámbito territorial.

SEIS FALLECIDOS ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE DE 2025

Las cifras de accidentalidad laboral en La Rioja durante los primeros nueve meses de este año experimentan un leve descenso respecto a las del mismo periodo de 2024 (-1,4 %). Entre enero y septiembre de este año 2025, se han registrado un total de 3.561 accidentes de trabajo: seis mortales, uno más que el año pasado en las mismas fechas; 43 graves (24 en 2024) y 3.512 de carácter leve (3.583 en 2024).

3.195 de estos accidentes se produjeron durante la jornada de trabajo y 366, in itinere (un fallecido). Según el sector de actividad, 1.536 tuvieron lugar en el sector servicios; 1.018 en industria; 450 en construcción; y 191 en el sector agrario.