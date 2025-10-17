La Sierra de Cameros acogerá este fin de semana el foro de debate sobre mundo rural y cultura 'Convergencias 03'

LOGROÑO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sierra de Cameros acogerá este fin de semana 18 y 19 de octubre 'Convergencias 03', el foro de debate y análisis sobre mundo rural y cultura que en esta edición va a poner sobre la mesa la sostenibilidad de las prácticas culturales.

Entre los ponentes destaca la participación de Carla Jaria, curadora e investigadora de la Bienal Climática, que será la encargada de abrir el 18 de octubre la tercera edición de Convergencias con un análisis sobre "la contribución de la cultura al desarrollo sostenible".

Jaria es miembro del equipo curatorial de la Fundación Atelier, una entidad que diseña y facilita contextos de colaboración creativa entre organizaciones, personas, sectores y disciplinas para impulsar transiciones justas hacia la sostenibilidad.

Con la intervención de Jaria, 'Convergencias' brindará a los asistentes la oportunidad de conocer de primera mano esta novedosa iniciativa que será referencia internacional en materia de cultura, clima y sostenibilidad.

LA SOSTENIBILIDAD EN LAS PRÁCTICAS CULTURALES.

Esta edición pondrá especial énfasis en la sostenibilidad de las prácticas culturales y en su capacidad para generar dinámicas positivas que aporten vitalidad y contribuyan al desarrollo del territorio. Durante dos jornadas expertos en gestión sociocultural reflexionarán sobre cómo la cultura puede ser motor de transformación en entornos rurales.

Como preámbulo a las sesiones de debate y análisis, este viernes 17 de octubre, habrá una visita guiada a la exposición 'Horizonte, el poder del agua' en el Museo Würth La Rioja, una exposición que nos aproxima a cómo el arte ha representado los estados y las formas del agua y sus significados ambivalentes a través de 70 obras de 58 artistas de los fondos de la Colección Würth.

'Convergencias 03' se abrirá este sábado 18 de octubre en San Román de Cameros con la presentación de la Bienal Climática 2026 a cargo de Carla Jaria.

La mañana continuará con la intervención e Antonio Cañas, ingeniero industrial riojano, uno de los referentes internacionales en sostenibilidad y fundador de la consultora Greenize, especializada en el desarrollo de proyectos de ecoinnovación quien hablará de las Claves hacia la sostenibilidad de la acción cultural.

Las intervenciones de la primera mañana continuarán con la participación de Sofía Moreno que exhibe durante este año en EspacioArteVACA, 'Flora Memoriae', el herbario comunitario, resultado de un trabajo que inició en 2023 en Viniegra de Abajo con la identificación de hábitats y especies botánicas que después fue transformando en grabados.

Los tres, Jaria, Cañas y Moreno participarán al final de la mañana en una mesa redonda en la que ofrecerán una visión diversa y cualificada sobre práctica cultural y sostenibilidad.

El mismo sábado por la tarde, 'Convergencias' ofrecerá dos miradas sostenibles al medio natural a través de la visión de María Sáenz, arqueóloga, gestora cultural y presidenta de la Asociación de Amigos de San Román de Cameros, que hablará de Art-Eco, el proyecto creativo impulsado por la Asociación que pone en valor los recursos naturales del municipio, y de Jesús Rocandio, fotógrafo y gestor cultural, que explicará el proyecto fotográfico Universo Bosque, una iniciativa que pretende concienciar sobre la necesidad de salvaguardar los últimos siete bosques primarios del planeta.

El programa se trasladará el domingo a Villoslada de Cameros. Esta segunda jornada incluirá foros abiertos para reflexionar sobre proyectos culturales como motor de desarrollo rural y analizar La Rioja, como laboratorio de futuro para la cultura en el medio rural.

Entre los participantes de estos foros destacan la antropóloga Virginia Muela y Julio Grande, fundador y director de Sepinum; el periodista y dinamizador territorial, Jesús Toledo; y el gerente de Fundación Caja Rioja y gestor cultural, Carlos Fuentes que reflexionarán sobre los proyectos culturales como motor de desarrollo rural en La Rioja.

'Convergencias 03' concluirá el domingo por la tarde con tres proyecciones. La primera sesión de cine ofrecerá la proyección de Tasio la película de Montxo Armendáriz que cumple su 40 aniversario. Tasio narra la historia de un niño que crece en un pueblo de la sierra navarra de Lokiz y que opta por vivir en el monte en lugar de emigrar a la ciudad.

También se exhibirá el largometraje documental Cambium, de Maddi Barber & Marina Lameiro, que describe la historia de una comunidad del Pirineo Navarro que decide talar un pinar para recuperar antiguos campos de cultivo y pasto de animales. Estructurada en dos tiempos, la película traza el cambio de un territorio atravesado por prácticas de violencia y cuidado a la tierra.

Tras las proyecciones se celebrará un coloquio en el que participarán las codirectoras de Cambium, Maddi Barber & Marina Lameiro, y los codirectores del Festival los Trabajos y las Noches, Patricia Andrés y Fernando Vílchez. El programa se cerrará con la proyección de 'Mi cuerpo en Alas' de Claudio Recabarren.

LA INICIATIVA.

'Convergencias' es una iniciativa, organizada por VACA con el apoyo principal del Gobierno de La Rioja, que pretende poner en valor a las comunidades rurales como entornos que pueden aportar fortaleza y dinamismo a la sociedad actual, también desde la acción cultural contemporánea.

Cuenta también con la colaboración de diferentes entidades como los Ayuntamientos de San Román de Cameros y Villoslada de Cameros, la Asociación Cultural Amigos de San Román, La Colodra, Fundación Caja Rioja, Museo Würth La Rioja, Espaciocomün, Casa de la Imagen, Los Trabajos y las Noches, Hotel Bodega F&A y Sepinum.

La primera edición se celebró en Nalda y Viniegra de Abajo y la segunda en el Alto Cidacos. Ahora, se traslada al corazón del Camero Viejo. El programa garantiza la continuidad del proyecto, que en esta edición introduce una novedad destacada: el desarrollo de su programación durante el fin de semana, con el objetivo de facilitar una mayor participación ciudadana.

'Convergencias' nació en 2022 como un foro de intercambio, debate y análisis entre personas relacionadas con la gestión sociocultural como elemento impulsor del mundo rural.

El proyecto dio sus primeros pasos con el objetivo de poner en valor las comunidades rurales como entornos que pueden aportar fortaleza y dinamismo a la sociedad actual e impulsar la dinamización del territorio rural desde el desarrollo de proyectos e iniciativas culturales desde el teatro, el cine, las artes plásticas.

La idea de esta iniciativa es "crear red en el territorio rural en torno a la cultura".