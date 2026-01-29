Sierra Sonora, reconocido por el Observatorio de la Cultura como Proyecto Cultural del Año en La Rioja - MARIA CASUSO

LOGROÑO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sierra Sonora ha sido reconocido por el Observatorio de la Cultura como Proyecto Cultural del Año en La Rioja, un respaldo que sitúa al festival como una de las iniciativas culturales más destacadas del territorio y refuerza el valor de la cultura como motor de cohesión y futuro en el medio rural.

Los premios del Observatorio de la Cultura están promovidos por Fundación Contemporánea, una organización sin ánimo de lucro vinculada al ecosistema cultural de La Fábrica, con el objetivo de impulsar el encuentro, la formación y la colaboración entre profesionales y organizaciones culturales.

Desde 2009, la Fundación elabora el Observatorio de la Cultura, una consulta anual que, mediante rankings e indicadores basados en un panel de expertos, reconoce los proyectos e instituciones más relevantes del año en el conjunto del Estado y en cada comunidad.

La gala de entrega se ha celebrado en el Palacio de festivales de Cantabria , en un acto que reunió a representantes del sector cultural y a proyectos de referencia de distintos ámbitos. Además, Sierra Sonora ha sido reconocido como unos de los mejores proyectos culturales en el entorno rural de todo España, compartiendo con Badaranquehablar, Camprovinarte, Espacio Arte Vaca y Teatro de Canales.

El premio ha sido recogido por Álvaro Sáinz y Víctor Grandes, en nombre de la Asociación Sierra Sonora, entidad impulsora del festival y responsable de una programación que, edición tras edición, convierte a la sierra riojana en un punto de encuentro entre música, arte, comunidad y territorio.

Tras recoger el reconocimiento, Sáinz ha subrayado la relevancia de sostener proyectos culturales en entornos rurales: "En el mundo rural, la cultura no es un adorno: es una forma de resistencia y de esperanza. Cuando la música llega a un pueblo pequeño, pasan cosas grandes: se activa la economía local, se refuerza la autoestima del territorio y se crea comunidad".

En la misma línea, Grandes ha destacado el papel de la cultura como herramienta de vida y futuro para el territorio: "La despoblación no se combate solo con números: se combate con vida. Y la cultura es vida. Este premio reconoce que también desde la sierra se puede construir un proyecto de calidad, con raíces y con mirada abierta".

Sierra Sonora agradece este reconocimiento y lo comparte con el público, el tejido asociativo local, las instituciones colaboradoras y todas las personas que sostienen el proyecto desde dentro y desde fuera, reafirmando su compromiso con una cultura accesible, de calidad y conectada con el territorio.