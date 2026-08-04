Sierra Sonora Verano comienza este miércoles para inundar de música y actividades culturales Viniegra de Abajo

Sierra Sorona Verano comienza este miércoles para inundar de música y actividades culturales Viniegra de Abajo - POLO FOTÓGRAFOS

LOGROÑO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Sierra Sonora afronta su edición de verano que comenzará este miércoles, 5 de agosto, en Viniegra de Abajo. Con prácticamente todo vendido, apenas quedan unas pocas entradas para el concierto de Las Migas de este jueves, el Festival afronta esta edición con una programación que convertirá durante cinco días al pequeño municipio de Viniegra de Abajo en el epicentro cultural de La Rioja.

Desde mañana miércoles y hasta el domingo, Sierra Sonora acercará hasta Viniegra de Abajo un interesante programa de propuestas culturales en cinco jornadas en las que se sucederán la música, el arte, el cine, la gastronomía y las artes escénicas que ocuparán jardines, plazas, patios, la iglesia y el recinto natural junto al río.

También habrá talleres de creación, showcooking, bienestar y salud mental, freetour, una visita guiada a la exposición Volver y el cierre escénico de A las mujeres de mi familia, de Esther Sanz. El 65% del público que asistirá a los conciertos de estos días procede de fuera de La Rioja.

Esta será la 25 edición de un proyecto que nació en 2020 para acercar propuestas culturales de calidad al medio rural.

El cartel de Sierra Sonora verano reúne a Iseo & Dodosound, Rufus T. Firefly, Repion, Las Migas, Tu Otra Bonita, Ana Lua Caiano, El Nido, Olatz Salvador, De Fem, Honahlei, ezezez, Casapalma y Paco Pecado, junto a las sesiones de Van Bylen, Bárbara Gartland y Kurlzzz DJs.

La programación comenzará con Vientos de otros valles y una nueva edición de Una sierra de cine con la proyección de 'Balearic' y posterior coloquio con Ion de Sosa y Patricia Andrés.

Más que un festival, Sierra Sonora es un proyecto colectivo construido desde el pueblo. La implicación de vecinos y vecinas, negocios locales, voluntariado, colaboradores, patrocinadores y equipo permite que Viniegra de Abajo se convierta, una edición más, en un punto de encuentro entre cultura, paisaje y comunidad.

Información útil para los asistentes

Entradas y reservas: último tramo disponible en www.sierrasonora.es.

Alojamiento: zonas gratuitas de camping y camper, con baños y duchas habilitados durante el festival.

Transporte: servicio de autobús de ida y vuelta desde Logroño el sábado 8 de agosto.

Gastronomía: restaurantes y negocios del pueblo, foodtrucks y comida popular durante la jornada del sábado.

Más información: www.sierrasonora.es