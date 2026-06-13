Siete heridos tras la colisión por alcance de dos vehículos en la LR-115 en Autol (La Rioja)

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Siete personas han resultado heridas esta tarde tras la colisión por alcance de dos turismos en la LR-115, en Autol (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, el aviso ha sido recibido sobre las 15,40 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil así como a mantenimiento de carreteras.

También se han movilizado a los Bomberos del CEIS y a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Todos los heridos, con edades comprendidas entre los 5 y los 68 años, han sido trasladados al Hospital de Calahorra.