Siete ilustradores dan vida a los escaparates de 8 librerías de Logroño dentro del Festival CUÉNTALO

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Siete ilustradores dan vida a los escaparates de ocho librerías de Logroño, dentro del Festival CUÉNTALO. Una actividad que, este miércoles, se estaba desarrollando en Castroviejo Libreros, a cargo del artista Mauro Entrialgo, y que ha visitado el alcalde de la capital riojana, Pablo Hermoso de Mendoza, junto con la concejala de Cultura, Carmen Urquía.

En total, siete ilustradores dan vida a los escaparates de 8 librerías de Logroño. Se trata de Antoni Altarriba, Olga de Dios, Mauro Entrialgo, Sinsal, Madalena Matoso, Naiara Sáinz-López y Antonio Ladrillo que ilustran Castroviejo Libreros, Isidoro Ochoa, Cerezo, Santos Ochoa de Calvo Sotelo, Entrecomillas, Escala, La Casa del Libro y Semilla Negra.

Durante su visita, Pablo Hermoso de Mendoza ha destacado que CUÉNTALO "es el festival de la ciudad y desde su primera edición la relación que se creó con las librerías se mantiene y se enriquece cada año".

"Es muy importante que las librerías se mantengan abiertas, tenemos bastantes en el Casco Histórico, que siguen ofreciendo un buen espacio para acercarse a comprar un libro o a través de internet, para que la gente, sobre todo los jóvenes, se acerquen al libro", ha reseñado.

"Una de las actividades que hacen posible esta unión entre Cuéntalo y las librerías es la ilustración", ha recalcado el primer edil logroñés, que ha recordado precisamente las dos exposiciones este año en este sentido, en el Ayuntamiento y la Rafael Azcona.

Además que ha valorado la ilustración y el papel que juega en el Festival de Narrativas. "El arte, la cultura, poblar Logroño de narrativa y de ilustración llama a pensar críticamente sobre buenas conversaciones, y eso es lo que una ciudad tiene que hacer", ha declarado.

Por su parte, Mauro Entrialgo ha explicado su trabajo, centrado especialmente "en la historieta, que precisamente combina narrativa e ilustración en uno solo" y ha detallado que ha usado dos escaparates para hacer "una micronarración", en la que un abuelo ha perdido a su nieta, también conectado, por tanto, con el tema del festival, la familia.

Y Nerea Sáenz-López, además, ha señalado que su labor, en las librerías Entre comillas e Isidoro Ochoa se ha centrado igualmente en la familia "en lo que la siento, por un lado, como cobijo y protección, y, por otro lado, como forma de organización, de transmisión y de tradición".

ILUSTRADORES DE ESTA EDICIÓN.

Antonio Altarriba encauza su imaginación por canales distintos y la vierte en viñetas o palabras. Así varía y se hace la ilusión de que no escribe siempre la misma historia. Ha hecho una clasificación de los distintos géneros y medios que ha utilizado, entre otros guiones de historietas.

Entre otros muchos galardones obtuvo el Premio Nacional del Cómic y el Gran Premio del Salón del Cómic de Barcelona. Altarriba considera que "la estructura familiar ofrece una gran rentabilidad narrativa" y sobre la familia en el cómic ha escrito algún ensayo.

Olga de Dios es ilustradora, creadora de personajes y autora de libros, como En familia. Desde la publicación de Monstruo Rosa en 2013, trabaja en la creación dirigida a la infancia. Ha publicado 8 libros y ha ilustrado textos de otras autoras en España, Corea y EEUU.

Sus libros han sido traducidos a 14 idiomas y están distribuidos en más de 20 países. Spray cockatil party es su último proyecto que engloba una exposición, un libro y un cuaderno de arte para colorear, crear y pensar. Por su trabajo, ha sido reconocida con premios nacionales e internacionales, como el Golden Pinwheel (China) y el Apila Primera Impresión.

Mauro Entrialgo ha dibujado y escrito historietas para periódicos, como El País o Público, revistas como El Víbora, y sitios de internet. Tiene medio centenar de libros publicados, el último Diccionario ilustrado BOE-Español.

Desde hace dos décadas mantiene una página semanal en el semanario El Jueves y es socio fundador de la revista satírica TMEO. Como dibujante, además de ilustrar publicaciones diversas, ha realizado spots y videoclips de animación, docenas de carteles, una treintena de portadas de discos, muchos murales y todo tipo de objetos impresos.

Madalena Matoso es una ilustradora portuguesa de literatura infantil. En 1999 decide fundar, junto a la escritora Isabel Minhós Martins, Planeta Tangerina, estudio de ilustración que se convertiría en una editorial que lleva años marcando tendencia.

Ha ilustrado varios libros que se han publicado en más de una decena de lenguas, entre los que destacan En mi casa somos y ¿Adónde vamos cuando desaparecemos? Mada Matoso ha recibido, entre otros galardones, el Premio Nacional de Ilustración de Portugal en dos ocasiones, 2008 y 2018.

Antonio Ladrillo es autor e ilustrador. Lleva más de veinte años trabajando en el ámbito de la ilustración para empresas y medios internacionales como The New York Times, LINE o The Animal Observatory.

Publicó su primer álbum ilustrado en el año 2011, desde entonces, ha sido autor de historias para grandes y pequeños con editoriales nacionales e internacionales como la riojana Fulgencio Pimentel (ES), Éditions du Livre (FR), TATE Publishing (UK), Silonia (ES), Éditions Notari (SZ), Les fourmis rouges (FR) y Corners (KR).

En sus álbumes, destaca el interés por la arquitectura del libro, así como su preocupación por plantear al lector cuestiones universales de carácter atemporal.