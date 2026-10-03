Siete líneas de autobús urbano se verán afectadas mañana por la tarde debido a una manifestación

Archivo - Autobús urbano de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo
LOGROÑO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
Siete líneas del servicio de transporte urbano de Logroño modificarán sus recorridos habituales mañana, domingo 4 de octubre, entre las 18,00 y las 21,00 horas, con motivo de una manifestación programada. Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.
Las líneas afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.
Línea 2 Varea - Yagüe: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - c/ Gral. Vara de Rey - c/ Duques de Nájera - av. de Burgos.
Línea 3 Villamediana - El Campillo: c/ Estambrera - c/ Gustavo Adolfo Bécquer - c/ Miguel Delibes - c/ Duques de Nájera - c/ Carmen Medrano.
Línea 4 Palacio de Congresos - Pradoviejo: av. Solidaridad - c/ Gral. Vara de Rey - c/ Duques de Nájera - c/ Chile.
Línea 5 Madre de Dios - Valdegastea: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - c/ Villamediana.
Línea 6 Centro - El Cortijo: av. Solidaridad - c/ Gral. Vara de Rey - c/ Duques de Nájera - c/ Carmen Medrano - c/ Gral. Urrutia. El Cortijo - Centro: c/ Gral. Urrutia - c/ Carmen Medrano - c/ Gonzalo de Berceo - av. Gran Vía Juan Carlos I.
Línea 9 Las Norias - Pradoviejo: Puente de Piedra - av. Viana - c/ Capitán Gaona - c/ San Francisco - c/ Madre de Dios - av. Doce Ligero - av. Colón - av. Solidaridad - c/ Gral. Vara de Rey.
Línea 10 Hospital San Pedro - El Arco: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - c/ Gral. Vara de Rey - c/ Duques de Nájera - av. de Burgos.