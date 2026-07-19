'Sigma', de Jesuitas Logroño, seleccionado entre los proyectos de FP más innovadores del país

CaixaBank Dualiza y FPEmpresa impulsan 40 proyectos de FP innovadores con más de 500.000 euros - CAIXABANK DUALIZA

LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La X Convocatoria de Ayudas Dualiza, impulsada por CaixaBank Dualiza y la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa con la colaboración de la Fundación Deloitte, ha seleccionado el proyecto "Sigma (Sistema Inteligente de Gestión y Monitorización Ambiental)" del Colegio Sagrado Corazón Jesuitas de Logroño entre los más innovadores del país, con lo que recibirán apoyo económico para desarrollarse durante el curso 2026-2027.

La iniciativa permitirá implantar un sistema inteligente de seguimiento de la calidad ambiental en el entorno de centros educativos mediante el uso de tecnologías de monitorización y análisis de datos.

El proyecto busca generar información útil sobre diferentes parámetros ambientales, facilitando la evaluación de las condiciones del entorno y promoviendo entre el alumnado el desarrollo de competencias vinculadas a la sostenibilidad, la digitalización y la gestión inteligente de espacios educativos.

La X edición vuelve a batir récords tanto en participación como en financiación- al superar por primera vez el medio millón de euros destinado a apoyar proyectos-, consolidándose como la más ambiciosa de la historia del programa.

Los proyectos han sido impulsados por 40 centros líderes, junto a otros 28 centros solicitantes adicionales, lo que eleva a 68 el número total de centros de Formación Profesional apoyados económicamente, diez más que el curso anterior.

En conjunto, las iniciativas seleccionadas implican a 2.541 estudiantes, de los que 299 cursan FP Dual Intensiva, y a 264 docentes, reforzando el papel de la Formación Profesional como generadora de innovación aplicada y respuesta a los retos de los sectores productivos.

La diversidad temática vuelve a ser uno de los rasgos más destacados de la Convocatoria. Los proyectos seleccionados muestran cómo la Formación Profesional está incorporando tecnologías emergentes y desarrollando soluciones aplicadas para responder a retos relacionados con la transición ecológica, la transformación digital, la accesibilidad y la mejora de los procesos productivos, con la IA adquieriendo un protagonismo creciente en esta edición.