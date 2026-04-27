El Sindicato Médico alerta: "Va a llegar el verano y muchos médicos ya han completado sus 800 horas de guardias" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

"Va a llegar el verano y muchos médicos ya han completado las 800 horas de guardias que tienen previstas para todo el año". Con esta afirmación el Sindicato Médico de La Rioja vuelve a parar esta semana para exigir un Estatuto Marco propio que "nos regule la jornada y las guardias y una administraciones que nos escuche".

Lo que se nos ofrece ahora, lamentan, "ni nos da voz ni nos permite tomar decisiones".

La presidenta del Sindicato en La Rioja, Isabel López, la vicepresidenta, Miren Romero, la tesorera, Beatriz Fernández, y el secretario, Luis Rubio, han defendido así la tercera jornada de huelga que comienza este lunes y está previsto que dure hasta el día 30 de abril.

Aún así han querido dejar claro que los profesionales médicos "cumpliremos con todo lo urgente, lo inaplazable y lo que el personal considere que no debe retrasarse".

Con respecto al conflicto, por su parte, sí que se muestran más críticos: "Terminará cuando se llegue a un acuerdo. Un acuerdo que implica a las dos partes, no solo a una". Al respecto, han dicho, "entendemos la preocupación de los pacientes e incluso su malestar pero queremos decirles que estamos aquí no solo por mejorar nuestras condiciones laborales sino para garantizar y asegurar la atención que se merecen".

Porque -como añaden- "si mejoramos las condiciones laborales, traeremos nuevos médicos, no habrá sobercarga laboral y esto facilitará el trabajo y la atención. Queremos ofrecerles una atención segura".

"NEGOCIACIÓN INSUFICIENTE"

Entrando en la negociación del proyecto de Ley del Estatuto Marco desde el sindicato aseguran que las reuniones y los resultados están siendo "insuficientes". Por ello comienzan esta nueva jornada "debido a la falta del entendimiento con el Ministerio. Se mantiene la huelga porque es inaceptable. No hay nada concreto, solo nos ofrecen buenos deseos que no determinan plazos y que se deja a criterios de las ccaa".

Para el sindicato es "básico" conocer cómo se van a materializar esos cambios. "No estamos de acuerdo en la participación que se nos da y lo que se nos ofrece sigue siendo a criterio de las ccaa. No hay nada eficaz, con plazos o con condiciones de aplicación".

Por ello, "lo que nosotros pedimos es una normativa básica que obligue a las ccaa a cumplir con los requerimientos que estamos pidiendo en condiciones laborales".

Como han destacado los portavoces del sindicato "solo con promesas no podemos vivir, esto es algo que nos está hundiendo el sistema nacional de salud. Cada vez tenemos menos médicos, están más saturados, tenemos muchos profesionales sanitarios que se van a jubilar en pocos años, poca conciliación... y, por tanto, cuanta menos plantilla hay, más apretadas son las condiciones de trabajo".

Especialmente significante es para ellos "que no haya médicos que quieran venir a trabajar por las condiciones de trabajo que se les ofrecen".

EN LA RIOJA "NO ESTAMOS MUCHO MEJOR"

En el caso de La Rioja, añaden, "no estamos mucho mejor. Hace dos años que llevamos pidiendo sentarnos con la Adminsitracion para hablar de nuestros asuntos, con una propuesta detallada, pero no ha habido ninguna contestación".

Con respecto a las retribuciones aseguran que se encuentran "muy lejos" de las ccaa que más pagan por hora de guardia.

Lamentan además que las decisiones autonómicas "pasan por los sindicatos generalistas que tienen jornadas de 35 horas y no hacen guardias, es decir, los mismos grupos que han firmado el proyecto nos anclan a unas condiciones inhumanas".

Como han recordado esto inició hace dos años con unas negociaciones en el ámbito sanitario. En febrero de este año pasado se filtró el Estatuto Marco "y nos dimos cuenta del traje que nos estaban haciendo a los médicos y decidimos comenzar las movilizaciones".

"Desde nuestra parte -afirman- estuvimos manteniendo varias propuestas de mejora del Estatuto que fueron ninguneadas por el Ministerio y por los sindicatos".

"Lo que nos ofrecen no es suficiente para llegar a un punto de acuerdo. Además, el Ministerio indica que muchas de estas cuestiones se deben modificar en las autonomías pero para ello "debe haber una Ley Básica que fuerce a las autonomías a aplicarlas".

MANIFESTACIÓN, EL PRÓXIMO MIÉRCOLES

Para hacer más efectiva su semana de huelga el próximo miércoles, 29 de abril, el sindicato saldrá a la calle en una manifestación que partirá a las 19,00 horas desde el Parlamento de La Rioja para cruzar la calle Bretón y llegar a la Delegación de Gobierno.

"Esperamos en esta cita a todos los ciudadanos que entienden nuestra situación. Esto va de derechos laborales, de seguridad, de asistencia sanitaria, de calidad y segura, porque tarde o temprano todos vamos a ser pacientes", han indicado.

ESTATUTO MARCO PROPIO

El Comité de Huelga reclama la creación de un Estatuto Marco propio para médicos y facultativos, acorde a su formación y responsabilidad profesional. Asimismo, exige un ámbito de negociación específico, "con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas".

Entre sus reivindicaciones figuran también la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación; una clasificación profesional "justa", acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica; y un modelo de jubilación "flexible y sin penalizaciones", que reconozca la penosidad del ejercicio médico.

Por su parte, el Comité de Huelga advierte de que la propuesta del Ministerio no ofrece suficiente seguridad jurídica para una negociación propia ni compromisos efectivos en materias clave como jornada, clasificación profesional o jubilación.

TERCERA SEMANA DE HUELGA NACIONAL

Los médicos y facultativos están convocados este lunes a una nueva semana de huelga nacional, la tercera en lo que va de año, para rechazar el Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos de la Mesa del Ámbito, y reclamar un texto propio.

De este modo, el 27 de abril comenzará una semana de huelga en todo el país que se prolongará hasta el próximo 30 de abril, según ha comunicado el Comité de Huelga, integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

Desde la anterior convocatoria de huelga de marzo se han celebrado cuatro reuniones entre el Ministerio de Sanidad y el Comité de Huelga sin que se haya alcanzado un acuerdo que evite las movilizaciones. En este contexto, ambas partes habían previsto un nuevo encuentro para abordar la creación de mesas de negociación propias para el colectivo médico y facultativo, con participación de las comunidades autónomas. Sin embargo, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció la anulación de la reunión tras acusar a los sindicatos de incumplir lo acordado.