El sindicato STAR exige la creación de una Oficina Judicial en Villamediana de Iregua

LOGROÑO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STAR ha expuesto este jueves "la precaria situación de los servicios judiciales en Villamediana de Iregua, siendo necesaria la creación de una Oficina Judicial en el municipio adecuado a su volumen de población, que supera los 9.000 habitantes".

En un comunicado, señalan que "la Ley de eficiencia (LO 1/2025) busca trasformar los Juzgados de Paz en Oficinas de Justicia en el municipio", pero "el problema es que en Villamediana no se está aplicando la 'eficiencia' prometida, sino que se mantiene una estructura mínima que no se corresponde con su tamaño actual".

Actualmente, "la dotación de personal se limita a un Gestor Procesal y Administrativo - en funciones de refuerzo de la Oficina Judicial de Lardero - cuyas competencias están restringidas exclusivamente al Registro Civil". "Esta estructura es, a todas luces, insuficiente para atender las necesidades reales de la población", añade.

Desde STAR "recordamos que la normativa vigente en materia de demarcación y planta judicial (Ley 38/1988 de 28 de diciembre), es taxativa: aquellos municipios que superan el umbral de 7.000 habitantes deben contar con una Oficina Judicial de Municipio plenamente operativa".

Villamediana de Iregua con 9.200 habitantes "no solo cumple este requisito, sino que lo sobrepasa ampliamente", de manera que "mantener la situación actual no es solo una falta de previsión, sino un incumplimiento flagrante de la ley que perjudica directamente a la ciudadanía".

Esta carencia "está privando a los vecinos de Villamediana de un servicio público esencial de proximidad, un derecho que si está garantizado en otros municipios de menor tamaño".

Por todo ello, el sindicato STAR exige para concluir "la trasformación inmediata de la actual estructura en una Oficina Judicial completa y dotada de los medios necesarios, adecuada a su volumen de población".