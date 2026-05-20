El Sindicato de Vivienda de La Rioja ve en el "no" desahucio de la calle Somosierra "una estrategia deliberada de desgaste" - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Vivienda de La Rioja considera que el "no" desahucio -previsto para esta mañana en la calle Somosierra número 32, de Logroño, que no se ha ejecutado- de una vecina y sus dos hijas de Logroño responde "a una estrategia deliberada de desgaste para agotar la resistencia y esperar a que las personas se fueran para entonces actuar".

Como han indicado en un comunicado de prensa tras pasar parte de la mañana y la tarde acompañando a la familia desde el portal del domicilio y sin respuesta alguna, el sindicato considera que no creen en las coincidencias "y no tenemos miedo de decirlo. Hay intencionalidad y nombrarla es lo mínimo que podemos hacer".

Esta mañana estaba previsto el desahucio de dicha mujer y, desde el Sindicato habían convocado a la ciudadanía para mostrarle su apoyo. La víctima, en situación de reconocida vulnerabilidad, es madre de dos niñas y lleva diez años viviendo en ese piso.

Como indican desde el sindicato, "diez años construyendo un hogar, echando raíces en el barrio, criando a sus hijas en unas calles que son las suyas".

Desde las 12,30 horas de este miércoles, prosiguen, "casi un centenar de vecinos, vecinas y militantes hemos esperado durante horas bajo el sol para impedirlo" pero, como han indicado, "la comisión judicial no llegó, no hubo policía, no hubo notificación, no hubo ninguna comunicación oficial del Tribunal de Primera Instancia - Sección Civil - Plaza Nº 2 de Logroño".

"SOLO SILENCIO"

"Solo silencio. Y ese silencio, cuando hay una familia esperando saber si esa noche tiene techo, no es una negligencia administrativa sino violencia institucional".

El lanzamiento estaba fijado para las 13,30 horas según el documento oficial del juzgado pero "en todo el día" y -al menos hasta las 19,00 horas- "no ha llegado nadie".

Aunque en un principio desde el Palacio de Justicia se ha informado de que la comitiva se retrasaba por estar en otro desahucio "del que el sindicato no tenía constancia", la realidad es que "a pesar de las horas, no ha aparecido nadie".

ESTRATEGIA DELIBERADA DE DESGASTE

Para el Sindicato de Vivienda de La Rioja esto es "una estrategia deliberada de desgaste para agotar la resistencia y esperar a que las personas se vaya para entonces actuar. No creemos en las coincidencias y no tenemos miedo de decirlo. Hay intencionalidad, y nombrarla es lo mínimo que podemos hacer".

Por ello, indican, "no podemos permitir que se juegue así con la vida de las personas. Lo que estamos documentando en La Rioja es grave, sistemático, y no puede seguir silenciándose".

Consideran, además, que hay opacidad, hay laberintos burocráticos diseñados para agotar a las más vulnerables "mientras las rentistas tienen manga ancha para litigar sin obstáculos".

En el caso de hoy, el juez rechazó en vista oral la solicitud de aplazamiento que pedía simplemente poder terminar el curso escolar de sus hijas, y el propietario se ha negado incluso a negociar un incremento del alquiler.

"Nadie ha puesto sobre la mesa una alternativa habitacional, ni ha tenido ninguna consideración hacia una familia que lleva una década en ese hogar".

Además indican que han pedido "respuestas, hemos llamado, hemos insistido, y seguimos sin recibirlas, y esa ausencia de respuesta no es casual ni inocente sino otra forma de ejercer violencia sobre la clase trabajadora".

Por todo ello "seguimos exigiendo transparencia y que la justicia nos trate como lo que somos, personas con derechos, y no como un obstáculo a gestionar. La vivienda es un derecho y no una mercancía, y no vamos a dejar de repetirlo".

APLAZAMIENTO DE OTRO DESAHUCIO EN SOMOSIERRA

A pesar de esta situación, desde el Sindicato han mostrado su satisfacción al conocer el aplazamiento de otro desahucio en la misma calle previsto para el próximo viernes. "Eso es resultado directo de la presión sindical y vecinal".

Además, gracias a la presencia y resistencia en el barrio "hemos podido conocer la existencia de otra familia en proceso de desahucio en La Rioja, y también a ellas vamos a acompañar. Seguimos documentando casos y seguimos construyendo red".

"Nos vamos, por tanto, con ese triunfo bajo el brazo, pero con el sabor amargo de una familia que sigue sin saber qué va a pasar con su hogar, y con la determinación de no parar hasta que lo sepa", finalizan.