Sindicatos y ARISA llegan a un preacuerdo de ERE y ERTES que deberá ser ratificado por los trabajadores

Nidec Arisa - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Nidec Arisa (compuesto por UGT, CCOO y USO) ha informado de un principio de acuerdo con la propia empresa que reduciría de 56 a 53 los afectados por despido (ERE) y que podría contar con mejoras sustanciales para el resto de los trabajadores afectados por el ERTE. Un preacuerdo que deberá ser validado por la plantilla antes de ser confirmado ante la empresa.

Tras remitir a ARISA las propuestas acordadas de la plantilla en las diferentes asambleas mantenidas a lo largo de la pasada semana, ambas partes han procedido a la negociación de los términos planteados de modo que finalmente se ha alcanzado un principio de acuerdo.

Tal y como se ha trasladado en la tarde de hoy mediante comunicación informal a los propios trabajadores "y que se explicará mañana presencialmente en sendas asambleas informativas", de producirse un ERE con acuerdo, éste aumentaría la indemnización a 25 días por año trabajado, con un máximo de 14 mensualidades y reduciría el número de personas afectadas a 53, con la posibilidad de acogerse voluntariamente al ERE, siempre que existan razones organizativas que lo permitan, siendo la empresa quien, en última instancia, determine si la solicitud puede ser aceptada.

Por su parte, en el caso de que el ERTE se firme mediante acuerdo, se ha conseguido una mejora sustancial de la propuesta de la empresa alcanzando el 100% del complemento de vacaciones y de las pagas extraordinarias, y la limitación de la afectación máxima hasta el 70 %, incluso en el peor de los escenarios previstos.

Además se aplicarían distintos complementos salariales durante los periodos de suspensión.

Las diferencias entre un procedimiento acordado y otro sin acuerdo son importantes y afectan al número de personas implicadas, a las indemnizaciones, a la posibilidad de acogerse voluntariamente al ERE y a las condiciones económicas durante la aplicación del ERTE.

Por ello "es especialmente importante analizar y valorar los términos de la propuesta con las personas trabajadoras".

Es decir, el documento alcanzado constituye un preacuerdo, que deberá ser ratificado por la mayoría de la plantilla mediante votación antes de su firma definitiva el próximo jueves, 9 de julio.

La Representación Legal de las Personas Trabajadoras (RLPT) siempre ha defendido una negociación que permita minimizar el impacto sobre la plantilla, mejorando tanto las condiciones económicas como las garantías sociales.