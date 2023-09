Sindicatos de Policía Local de Logroño piden al exalcalde que "rectifique públicamente" insultos tras acuerdo actual

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Responsables de sindicatos de la Policía Local de Logroño -UGT y SPPME- ha exigido este miércoles al ex alcalde de la ciudad y actual portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Pablo Hermoso de Mendoza, que "rectifique públicamente" los insultos que, este pasado lunes, lanzó respecto a algunas actuaciones anteriores del cuerpo.

Como han señalado hoy los responsables sindicales en rueda de prensa, "nos indigna que nos trate a los trabajadores de este Ayuntamiento como jetas, pícaros e incluso de sinvergüenzas". "No vamos a entrar a valorar estos insultos pero sí tenemos que solicitamos que rectifique y que lo haga públicamente, porque en ninguno de los casos esto es así", han reseñado.

Unas declaraciones que se suceden en estos días, tras haberse dado a conocer el acuerdo firmado entre los representantes policiales y el actual Gobierno municipal, del PP. En palabras de los delegados de los sindicatos, "queremos volver a dejar claro que el acuerdo que hemos firmado con el Partido Popular es para realizar los servicios extraordinarios que se produzcan en la ciudad de Logroño", para lo que se va a tener "a toda la policía local disponible tanto en turnos como en horarios".

Han defendido igualmente el aspecto económico del acuerdo, "porque lógicamente, en este campo siempre buscamos la mejora". "Creemos que para la ciudad de Logroño y para sus ciudadanos, es algo que durante cuatro años ha sido impensable conseguir. Lo que pedimos al Partido Socialista es que no nos vuelva a insultar porque creo que esta policía local y, por ente, los trabajadores de este ayuntamiento, no se merecen ningún insulto. Ninguno", han subrayado.

En este sentido, han negado algunas de las manifestaciones del portavoz del PSOE, como que "el hoy en día el absentismo laboral ha bajado casi en un 95% no quiere decir que sea por este acuerdo sino que quiere decir que mis compañeros no están enfermos o no se han producido accidentes laborales, en vez de pensar que los médicos también tienen complot con la policía local y nos dan las bajas porque queremos".

"Él ha tenido cuatro años la vara de mando de este Ayuntamiento, que no ha conseguido ni tan siquiera el acercamiento a las secciones sindicales, ya no decimos un acuerdo, y que simplemente nos deje trabajar por y para la ciudad", han señalado los responsables sindicales, recordando que está pendiente "el convenio que regula a todos los funcionarios de este Ayuntamiento, eperemos que no salga insultando a los 900 trabajadores".

Para los sindicatos, "es extraño verle -en referencia a Hermoso de Mendoza- hace unas semanas detrás de una pancarta defendiendo los derechos de los trabajadores cuando ahora los insulta y se mete con ellos", al tiempo que han señalado que "si está seguro de que esas situaciones existen, que las hubiera atajado en su etapa como regidor".

"También nos gustaría destacar que cuando habla de pan para hoy y hambre para mañana, entendemos que es las carencias que él ha dejado, pues la única oferta de empleo público que se llevó a cabo fue la heredada del Partido Popular de Cuca Gamarra. Él no sacó ninguna promoción de policía dejando 218 escasos efectivos", han afirmado.

A ello han sumado que "estamos cansados de este discurso de que en San Mateo no hubo policía porque había no sé qué porcentaje de bajas, cuando lo ocurrido fue que dio vacaciones a 43 agentes, pudo haber policía pero dio esas vacaciones, así que si no hubo policía quizá fue por esa razón".

Han defendido el acuerd "que garantiza un sistema de trabajo para cualquier tipo de incidencia, para cualquier urgencia, para cualquier necesidad, te pueden llamar ahora para que vayas esta tarde, ahora para que vayas dentro de dos horas, es un acuerdo de servicio público, que beneficia a los lograñeses, que beneficia a los trabajadores y es un acuerdo que desde el partido, desde el Grupo Municipal Socialista deberían respetar".

Con todo, han apuntado que aún quedan demandas de la plantilla municipal "que siguen adelante, ahora estamos inmersos en la negociación del texto regulador del convenio y nos imaginamos que poco a poco irá evolucionando el acuerdo como tiene que ser, porque lo lógico es llegar a un acuerdo, cosa que durante cuatro años no hemos tenido por no tener ni negociación".

Reclaman "en definitiva un convenio que se ajuste a la legalidad vigente, tenemos aspectos como el teletrabajo, tenemos aspectos como la carrera profesional, el desarrollo profesional, que hay una legislación estatal que hay que implementar en el ayuntamiento de Logroño, eso es lo que nos indica a todos, veníamos pidiendo y vamos a continuar pidiendo que se ajuste a la legalidad vigente".

Y, como reflexión final, "sí que nos gustaría hacer una pregunta al aire y decir cuál es su responsabilidad en cuatro años con esta Policía Local, porque si todo estaba tan mal, había tantos problemas y él era el jefe de esta policía, algo le tocará a él".

"También decía que este alcalde actual ha mostrado debilidad. Y este alcalde lo que ha demostrado es que negociando y escuchando podemos llegar a cualquier tipo de pactos sin ningún estruendo y sin ninguna movilización. Además de vocación de servicio público, de atención a los vecinos y vecinas de Logroño", han concluido.