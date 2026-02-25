El Sistema Público de Salud de La Rioja extiende el modelo de llamamiento anónimo a los centros de salud - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sistema Público de Salud de La Rioja extiende a los centros de salud la implantación del Sistema de Información, Guía y Monitorización de Accesos (SIGMA), herramienta digital de gestión de turnos que permite realizar llamamientos anónimos, reforzando la confidencialidad de los usuarios durante su acceso a consultas en los centros de Atención Primaria.

La solución digital permite realizar los llamamientos mediante códigos identificativos, evitando la mención pública del nombre y apellidos del paciente. Además, ofrece información en tiempo real sobre el avance de las consultas, permite la emisión de justificantes de asistencia y genera datos estadísticos que facilitan la planificación asistencial.

La gerente de Atención Primaria, Begoña Ganuza, ha presentado esta actuación en el Centro de Salud de La Guindalera, acompañada por el director asistencial de Atención Primaria, Antonio Barceló; el director de Sistemas, Tecnologías e Innovación para la Salud, José Pérez; y la directora médica de la Zona Básica de Salud La Guindalera, Rita de Pablo, entre otros.

Durante el acto, que ha tenido lugar este miércoles, día 25, Ganuza ha subrayado que el sistema "refuerza la protección de datos personales y aporta mayor calidad y eficiencia a la atención sanitaria". La gerente de Atención Primaria ha destacado que "la medida incorporada favorece también una mejor experiencia del paciente a lo largo de su atención sanitaria en los centros de salud".

La gerente ha destacado que la implantación en los centros de salud comenzó el pasado 27 de enero en La Villanueva y esta semana se ha extendido a Gonzalo de Berceo y Cascajos, además de La Guindalera. El despliegue del servicio de llamada anónima continuará de forma progresiva durante las próximas semanas en los centros de salud de Joaquín Elizalde, Espartero, Siete Infantes de Lara y Labradores en Logroño, y en los Alfaro, Arnedo, Calahorra, Santo Domingo, Nájera y Haro, con la previsión de completar su implantación durante el mes de marzo.

Por su parte, el director de Sistemas, Tecnologías e Innovación para la Salud, José Pérez ha explicado que el sistema anónimo de llamada a consulta fue implantado por primera vez en diciembre de 2018 en el CARPA y en los primeros meses del año 2019 se amplió al Hospital Universitario de Calahorra, Centro de Especialidades Haro y Hospital Universitario San Pedro.

La nueva actuación en los centros de salud ha supuesto una inversión de 419.989,79 Euros (I.V.A. incluido) e incluye la instalación de 103 pantallas informativas en salas de espera, 23 dispensadores automáticos de tickets de los cuales 14 permitirán imprimir documentos en DIN A4 y software digital de última generación.

Este contrato ha sido financiado con fondos procedentes del Ministerio de Sanidad dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la Unión Europea. En concreto, este contrato se enmarca en la línea 6 de la inversión 3, del componente 11

PROCEDIMIENTO ÁGIL E INTUITIVO

Pérez ha explicado que procedimiento que deben seguir los pacientes se caracteriza por su sencillez y accesibilidad. En primera instancia, el usuario se identifica en las máquinas dispensadoras de tickets situadas a la entrada de los edificios mediante su tarjeta sanitaria, DNI o el código de barras de su hoja de cita. En ese momento, el dispositivo emite un ticket que recoge información sobre el lugar de espera y su turno mediante un código de identificación alfanumérico que garantiza su anonimato.

Del mismo modo, los pacientes que lo deseen pueden generar su ticket digital en la App de Rioja Salud en el momento en el que acceden al centro sanitario, permitiendo que la información sea igualmente facilitada en tiempo real a los profesionales sanitarios. Para ello, pueden generar este ticket desde su cita programada en la aplicación móvil del Sistema Público de Salud de La Rioja.

Una vez en la sala de espera, el paciente visualiza en las pantallas multimedia su código de identificación en el momento en el que debe acceder a la consulta, proceso que es activado por el facultativo desde su ordenador. En última estancia, al finalizar la consulta, el paciente puede expedir en las máquinas su justificante de asistencia.