LOGROÑO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas afirman que el centro de salud de Calahorra "sigue adelante a pesar del PP" tras la visita institucional que ha realizado esta mañana la alcaldesa de la localidad, Mónica Arceiz, que pisaba el terreno y la obra de la ampliación del centro de salud de Calahorra, "después de haberse pegado cuatro años, desde 2019, votando en contra de su realización".

Esta obra, superior a los 5 millones de euros, procedentes en su inmensa mayoría del Gobierno de España, permite al centro de salud de Calahorra duplicar su capacidad, incrementar los servicios asistenciales, mejorar las urgencias, y facilitar una atención de mayor calidad y con mejores medios a disposición de pacientes y profesionales, entre otras cuestiones.

"Sin embargo pese a que era evidente que Calahorra necesitaba de esta ampliación, la ahora alcaldesa siempre la votó en contra cuando era concejala en la oposición. Votó en contra en el pleno de todas las tramitaciones que hubo que realizar para que hoy este centro sea una realidad, entre ellas, de la adquisición del suelo, y de la modificación del planeamiento urbano que daba pie a su construcción".

Con el argumento de que el anterior equipo de Gobierno "hipotecaba la ciudad con la adquisición de terrenos", Arceiz mantuvo una política "de oposición frontal al proyecto".

Una actuación que beneficiará a más de 33.000 personas "y que es infinitamente más rentable y útil que ponerle una tapa para cubrir la plaza de toros, comprar un convento o el fiestodromo de la ampliación del parking de la Catedral".

Para el PSOE "queda patente que, frente al derroche de dinero público que suponen los proyectos de Arceiz, hoy Calahorra recoge los frutos de una política seria, rigurosa y responsable desarrollada por el PSOE en la pasada legislatura, que permite mejorar y ampliar los servicios públicos, en este caso sanitarios, y que refuerzan a Calahorra como segunda ciudad de La Rioja, capital de La Rioja baja y cabecera de Comarca, y ciudad de referencia en la ribera navarra del Ebro".

FALTA DE MÉDICOS EN AP

Ahora -prosiguen desde el PSOE- "solamente es necesario que desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales no hagan con el centro de salud de Calahorra lo mismo que con el nuevo Centro de Día, y que trabajen de manera inmediata para llenarlo de médicos y dotarlo del equipamiento necesario, y que no tenga que pasar un año o más desde su finalización hasta su puesta al servicio de la ciudadanía que tanto lo necesita".

"Una necesidad, la de médicos, que en Calahorra es especialmente acuciante dado que muchos ciudadanos han permanecido durante más de dos años sin médico de atención primaria", indican.

Por ello, la alcaldesa de Calahorra y la consejera de Salud "deben dedicarse a que en Calahorra, nuestro Centro de Salud sea una realidad cuanto antes para que se ponga en servicio inmediatamente después de la finalización de las obras y se resuelvan los problemas que afectan a miles de pacientes de nuestra zona".