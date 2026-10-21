Los socialistas celebran que el Gobierno riojano someta la macrogranja de Pradejón a Evaluación Ambiental Ordinaria

Archivo - Cerdo en una granja - UNIÓN DE UNIONES - Archivo

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras la denuncia pública realizada desde el PSOE de Calahorra sobre las posibles implicaciones negativas que para la ciudad de Calahorra tendría un proyecto de macrogranja para más de 4.000 cerdos en Pradejón, el Gobierno de La Rioja ha adoptado la resolución de someter dicho proyecto (que se encontraba en la fase de 'Consultas previas'), al proceso más exigente y garantista de la 'Evaluación Ambiental Ordinaria'.

Desde la Agrupación Socialista de Calahorra ya se advirtió de las consecuencias que la ubicación propuesta, a favor del viento dominante, "lo que arrastrará olores insalubres a la ciudad, instando y forzando al Ayuntamiento de Calahorra a presentar alegaciones contra el proyecto para que no se haga realidad". Todo ello dentro del procedimiento inicial de 'Consultas previas', al que dicho proyecto estuvo sometido.

La explotación proyectada, tendría capacidad para más de 4.000 plazas de cebo y estaría situada a unos cinco kilómetros del casco urbano de Calahorra. "Generaría una producción estimada de unos nueve millones de litros de purines al año, que se gestionarían en fincas agrícolas del entorno, así como en una gran balsa de acumulación al aire libre".

Además, uno de los vientos dominantes en la zona es el cierzo, de componente noroeste, lo que deja a Calahorra a sotavento de la granja y expuesta a la dispersión de olores y emisiones.

Como recuerdan los socialistas, "Calahorra ya soporta afecciones atmosféricas y olores altamente desagradables, procedentes de instalaciones agropecuarias y de tratamiento de residuos de su entorno. Una nueva fuente de emisiones, como esta macro granja, agravaría ese efecto acumulativo sobre la calidad del aire, la salud pública y la calidad de vida de la ciudadanía".

La Dirección General de Calidad Ambiental "viene a darnos la razón en nuestra denuncia y preocupación", a través de su publicación hoy ,en el Boletín Oficial de La Rioja, adoptando la decisión de que dicho proyecto de macro granja sea sometido a un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria".

"Algo que afortunadamente choca frontalmente con la voluntad manifestada por la portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Calahorra (Maite Arnedo), la cual se mostró muy favorable a que la macrogranja se autorizase, aunque la ciudadanía de Calahorra se vea condenada de por vida a soportar olores a estiércoles y purines".

Hasta el 2 de diciembre, se podrá consultar el proyecto y presentar alegaciones contra el mismo, ante la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de La Rioja, tanto por parte de administraciones públicas, organismos, asociaciones, etc, así como por particulares.