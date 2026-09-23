Sofocado un incendio en una finca de Sorzano originado mientras se asaban pimientos

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LOGROÑO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Logroño han extinguido este mediodía un incendio en una finca situada en el camino de Sojuela a Viguera, en el término municipal de Sorzano. Al parecer, el fuego se ha originado mientras asaban pimientos en dicha parcela.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el aviso se ha recibido sobre las 13,25 horas de este miércoles y hasta el lugar se han personado también efectivos de la Guardia Civil.

El fuego ha afectado a la finca, a dos casetas con herramientas y a parte del exterior.

Además, una persona de 80 años ha sufrido una quemadura en la espalda y ha acudido por sus propios medios al Centro de Salud de Albelda para valoración. No hay que lamentar más daños personales.