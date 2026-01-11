Sofocado un incendio en el interior de un bar de Valgañón tras requemarse una viga de madera

Archivo - Parque de bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja sofocaron la pasada tarde un incendio en el interior de un bar de Valgañón. No hay que lamentar daños personales.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular dio aviso del suceso sobre las 20,20 horas de ayer, sábado, informado de que "salía humo de una viga del techo del bar".

Se dio aviso a Guardia Civil y se movilizaron a los Bomberos del CEIS y a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras la intervención de los profesionales, estos indicaron que el fuego se produjo al requemarse una viga de madera. Los Bomberos la limpiaron y quitaron las partes dañadas.