Sofocado un incendio en el interior de una vivienda de la calle Nájera de Canillas

LOGROÑO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja sofocaron la pasada tarde un incendio en el interior de una vivienda de la calle Nájera de la localidad riojana de Canillas de Río Tuerto. No hay que lamentar daños personales.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso tuvo lugar sobre las 19,00 horas de ayer, sábado, y hasta el lugar de los hechos se personaron también los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a Guardia Civil.

El fuego calcinó el salón de la planta baja de dicha vivienda.