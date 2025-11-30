Sofocado el incendio, de madrugada, de una cocina en la calle Huesca de Logroño

Archivo - Bomberos de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Logroño ha sofocado el incendio, que se ha producido a las 02,54 horas, en una cocina de una vivienda del número 82 de la calle Huesca de Logroño, según ha informado el SOS Rioja 112.

Ha sido la dueña del piso la que ha dado el aviso. Desde el Centro

Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Policía Local y Policía Nacional y se han movilizado a los Bomberos de Logroño y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

El incendio se ha originado en la cocina y esta se ha quemado entera, si bien los ocupantes han salido de la vivienda, evitando que se hayan producido daños personales.